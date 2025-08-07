Méga-feu, “incendie du siècle”, “le plus grand en France depuis 1949”, comme l’a déclaré le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, venu sur place mercredi avec le Premier ministre. C'est l'incendie le plus important en France depuis 2006, soit le début des enregistrements, et depuis les années 1970 pour la zone méditerranéenne, selon la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF) du gouvernement.



Les superlatifs s’additionnent et le feu, lui, continue de dévorer les hectares de garrigue, cette végétation typiquement méditerranéenne faite de broussailles, buissons et petits arbres voire de pinède.

Les conditions météorologiques de jeudi sont plus favorables mais le vent devrait se lever en fin de matinée. Le feu a changé de direction mercredi soir, il revient sur ses pas vers l’intérieur du pays. "L'arrière du feu est devenu l'avant du feu", a déclaré le colonel Christophe Magny, patron des pompiers du département de l'Aude.

Et le front toujours incontrôlable revient vers "son point de départ" et des "zones boisées assez inaccessibles", a ajouté la secrétaire générale de la préfecture départementale, Lucie Roesch.

La tramontane, ce vent sec et chaud qui renforce le feu, a été remplacé dans la nuit par un vent marin qui souffle ce jeudi, et va apporter de l'air plus humide, ce qui est moins favorable à l’extension de l’incendie.

16 000 hectares partis en fumée

15 communes du massif des Corbières ont été déjà directement ou indirectement impactées par le sinistre.

Parti mardi après-midi du village de Ribaute, entre Carcassonne et Narbonne, l’incendie de l'été en France a ravagé 16.000 hectares de végétation et de pinède mercredi soir, "plus que la commune de Paris", selon le colonel Magny. Il a aussi détruit ou endommagé 25 habitations et brûlé 35 véhicules, selon le bilan provisoire de la préfecture.