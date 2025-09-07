La flottille humanitaire “Maghreb Soumoud” en route pour Gaza, initialement attendue au large cette semaine, ne lèvera finalement l’ancre que mercredi depuis la Tunisie. C’est la deuxième fois que son départ est reporté, selon les organisateurs.

Baptisée “Flottille de la liberté”, l’initiative rassemble plusieurs navires chargés d’aide humanitaire et de militants internationaux déterminés à briser le blocus imposé à Gaza par Israël. Leur objectif : acheminer vivres et médicaments directement vers l’enclave palestinienne assiégée.

Si les organisateurs n’ont pas détaillé toutes les raisons de ce nouveau report, ils évoquent notamment des contraintes logistiques.