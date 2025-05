"Cette procédure vise à nouveau à réprimer les individus et organisations qui ont dénoncé les massacres à Gaza, réclamé la fin de l'impunité d'Israël, le respect du droit et l'application des résolutions internationales dans la région", a déclaré le conseil marseillais qui estime qu’il s’agit là d’une "énième atteinte, en France, à la liberté d'expression et aux libertés académiques".

Le politologue, ancien directeur de recherches au CNRS, auteur d'ouvrages de référence sur les questions liées aux mondes musulmans, avait été placé en garde à vue en juillet dernier après une plainte déposée par l’OJE (organisation juive européenne).

Cette plainte faisait suite au partage, sur X, d’une publication en lien avec la situation à Gaza.

Avant lui, plusieurs personnalités ont été inquiétées par la justice française pour avoir partagé des publications en lien avec la guerre à Gaza, dont l'ancienne championne de basket Emilie Gomis, convoquée en février 2024 pour des faits "d'apologie du terrorisme" pour avoir diffusé une image dénonçant la colonisation de la Palestine par Israël.

"On est pris dans une machine à broyer. Il faut être prêt à en subir les conséquences" avait-elle commenté auprès d'Anadolu à la sortie de son audition.

L’imam Ismaïl, qui officie à Marseille, comparaîtra, lui aussi, le 25 mars courant pour répondre à des accusations similaires, tandis que le président de la mosquée de Pessac Abdourahmane Ridouane a été récemment condamné à 4 mois de prison avec sursis.