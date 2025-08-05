FRANCE
France-Grande-Bretagne: l’accord sur les migrants entre en vigueur mercredi
Début juillet, les deux pays ont conclu un accord pour dissuader les traversées de la Manche par des migrants. L'ONG Médecins sans frontières a jugé que ce projet était “absurde et dangereux”. Cet accord va-t-il changer la situation ?
Des migrants montent à bord d'un canot de passeur pour traverser la Manche près de Calais, France, le 15 janvier 2025. / AFP
5 août 2025

Le ministère de l’Intérieur français vient de l’annoncer, l’accord sur les migrants conclu entre Emmanuel Macron et Keir Starmer en juillet entre en vigueur mercredi.

Selon cet accord baptisé “one in, one out”, “un entre, un sort”, l'arithmétique est simple, pour un migrant que Londres accepte, Paris récupère un migrant. La commission européenne a donné son feu vert à cet accord et la Grande-Bretagne se dit prête dans les jours qui viennent à incarcérer les migrants qui arrivent sur les embarcations de fortune et sans visa sur son territoire. 

Selon les termes de cet accord, ceux qui choisissent ce mode d’accès à la Grande-Bretagne se disqualifient pour une régularisation a posteriori. 

Le Royaume-Uni s’engage à accepter les migrants qui peuvent prouver un lien familial sur l’île et ceux qui viennent de pays en guerre, ces personnes pourront entrer légalement sur l’île via un processus d’admission en s’inscrivant sur une plateforme en ligne. En parallèle, Londres va renvoyer vers la France ceux qui sont arrivés illégalement.

C’est en tout cas la première fois que la Grande-Bretagne va détenir les migrants sans papiers et les renvoyer. La ministre de l'Intérieur britannique, Yvette Cooper, a vanté "une étape importante pour démanteler le modèle économique" des passeurs et en finir avec l'idée que les personnes entrant illégalement au Royaume-Uni ne peuvent être renvoyées en France.

Le Home office a annoncé une enveloppe de 100 millions de Livre sterling pour financer la mise en place de cet accord avec l’emploi de 300 officiers police supplémentaire et l’achat de matériel de détection.

Réactions des deux côtés de la Manche

En France, la maire de Calais, Natacha Bouchart a largement exprimé sa colère après l’annonce de cet accord. "On va devoir gérer les migrants que le gouvernement britannique aura choisi de renvoyer en France. Quand on dit en France, ce n'est pas à Paris, Marseille ou au Touquet, c'est à Calais, à Grande-Synthe et dans les collectivités déjà impactées", a-t-elle déclaré sur France Info. Les maires du littoral de la Manche ont même écrit au ministre français de l’Intérieur pour qu’il refuse cet accord.

L'ONG Médecins sans frontières a, elle, jugé que ce projet était “absurde et dangereux”.


Cet accord est expérimental et il va durer jusqu’en juin 2026. 25 400 migrants sont arrivés au Royaume-Uni sur des petits bateaux depuis le début de l'année 2025. Le parti travailliste au pouvoir à Londres a annulé le projet de renvoi des migrants illégaux vers le Rwanda concocté par le gouvernement conservateur mais face à l’augmentation du nombre de traversées de la Manche, il lui fallait trouver une solution alternative. L’opposition Tory a déjà largement condamné cet accord en estimant qu’il ne fonctionnerait pas et n’empêcherait pas les arrivées illégales.

