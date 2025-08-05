Le ministère de l’Intérieur français vient de l’annoncer, l’accord sur les migrants conclu entre Emmanuel Macron et Keir Starmer en juillet entre en vigueur mercredi.

Selon cet accord baptisé “one in, one out”, “un entre, un sort”, l'arithmétique est simple, pour un migrant que Londres accepte, Paris récupère un migrant. La commission européenne a donné son feu vert à cet accord et la Grande-Bretagne se dit prête dans les jours qui viennent à incarcérer les migrants qui arrivent sur les embarcations de fortune et sans visa sur son territoire.

Selon les termes de cet accord, ceux qui choisissent ce mode d’accès à la Grande-Bretagne se disqualifient pour une régularisation a posteriori.

Le Royaume-Uni s’engage à accepter les migrants qui peuvent prouver un lien familial sur l’île et ceux qui viennent de pays en guerre, ces personnes pourront entrer légalement sur l’île via un processus d’admission en s’inscrivant sur une plateforme en ligne. En parallèle, Londres va renvoyer vers la France ceux qui sont arrivés illégalement.

C’est en tout cas la première fois que la Grande-Bretagne va détenir les migrants sans papiers et les renvoyer. La ministre de l'Intérieur britannique, Yvette Cooper, a vanté "une étape importante pour démanteler le modèle économique" des passeurs et en finir avec l'idée que les personnes entrant illégalement au Royaume-Uni ne peuvent être renvoyées en France.