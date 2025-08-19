La Turquie a détaillé l'étendue de son aide humanitaire à Gaza, précisant avoir acheminé des secours par 16 navires et 14 avions depuis le début de l'agression militaire israélienne en octobre 2023.

Dans un communiqué publié mardi, la Direction de la communication a indiqué que cet effort reflète le leadership du président Recep Tayyip Erdogan, sous lequel la Turquie s'est efforcée d'être "la voix de Gaza sur toutes les plateformes internationales", tout en poursuivant l’envoi d’une aide d'urgence aux civils assiégés.



Gaza, soumise à un blocus israélien depuis des années, fait face, depuis le 7 octobre 2023, à une situation humanitaire dramatique, marquée par la faim, les privations croissantes et les bombardements israéliens.

La Direction a assuré que la Turquie travaillait intensément "pour soutenir les innocents de Gaza, victimes de la famine et de la faim".

L'aide continue de la Turquie

Depuis le début de l'escalade, Ankara a fourni plus de 101 000 tonnes d'aide, auxquelles s’ajoute un soutien financier de 15 millions de dollars.