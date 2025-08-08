FRANCE
2 min de lecture
L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France
Alger a annoncé jeudi la fin de la gratuité des biens mis à la disposition depuis des décennies à l'ambassade de France en Algérie et une révision des baux contractés pour d'autres institutions françaises sur le territoire algérien.
L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France
La France loue à des tarifs très avantageux, 61 biens en Algérie dont 18 hectares pour l'ambassade de France. / Reuters
il y a 15 heures

Le chargé d'affaires français à Alger, convoqué au ministère des Affaires étrangères, a été informé de "la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition, à titre gracieux, de biens immobiliers appartenant à l'Etat algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie", a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Une note verbale transmise par Alger à Paris annonce aussi "le réexamen des baux, considérablement avantageux, contractés par l'ambassade" avec des établissements immobiliers publics en Algérie pour y héberger par exemple les instituts français ou des consulats présents dans le pays.

En RelationTRT Global - Crise diplomatique : L’Algérie accuse la France de s'exonérer "de ses responsabilités"

Le ministère a invité "la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet", selon le communiqué.

La France loue à des tarifs très avantageux, 61 biens en Algérie dont 18 hectares pour l'ambassade de France et 4 hectares pour la résidence de l'ambassadeur à Alger. 

Recommandé

Selon l'agence Algérie Presse Service, le loyer pour l'ambassade est "insignifiant" et celui de la résidence appelée "Les Oliviers" a été d'un "franc symbolique" et "inchangé entre 1962 et août 2023". 

Alger précise que "la représentation diplomatique algérienne en France ne bénéficie d'aucun avantage de cette même nature. En conséquence, l'action algérienne ainsi décidée vise à introduire l'équilibre et la réciprocité dans la relation algéro-française globale".

Les relations entre Paris et Alger traversent depuis l'été 2024 une crise sans précédent après la reconnaissance par la France d'un plan d'autonomie "sous souveraineté marocaine" pour le Sahara occidental.

La crise a été marquée par des expulsions de diplomates et fonctionnaires de part et d'autre et un gel de toutes les coopérations officielles.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us