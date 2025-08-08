Le chargé d'affaires français à Alger, convoqué au ministère des Affaires étrangères, a été informé de "la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition, à titre gracieux, de biens immobiliers appartenant à l'Etat algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie", a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Une note verbale transmise par Alger à Paris annonce aussi "le réexamen des baux, considérablement avantageux, contractés par l'ambassade" avec des établissements immobiliers publics en Algérie pour y héberger par exemple les instituts français ou des consulats présents dans le pays.

Le ministère a invité "la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet", selon le communiqué.

La France loue à des tarifs très avantageux, 61 biens en Algérie dont 18 hectares pour l'ambassade de France et 4 hectares pour la résidence de l'ambassadeur à Alger.