Après la décision de Macron d’appeler à suspendre “formellement” l’accord de 2013 avec Alger concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques, l’Algérie n’a pas tardé à réagir. La lettre du président Emmanuel Macron, "exonère la France de l'intégralité de ses responsabilités et fait porter tous les torts à la partie algérienne. Rien n'est plus loin de la vérité et de la réalité", a déclaré le ministère algérien des Affaires étrangères.

Dans une lettre mercredi à son Premier ministre François Bayrou, M. Macron a prôné "plus de fermeté" à l'égard de l'Algérie, en dénonçant son inflexibilité sur la question migratoire et la détention de deux ressortissants français que Paris juge arbitraire.



Concernant l'accord d'exemption de visas, Alger a indiqué que "c'est la France, elle seule, qui a été à l'origine d'une telle demande. En décidant la suspension de cet accord, la France offre à l'Algérie l'opportunité d'annoncer la dénonciation pure et simple de ce même accord".

Pour Alger, dès l'éclatement de la crise avec la France, après le revirement sur le Sahara occidental, la France a "procédé par injonctions, ultimatums et sommations".

