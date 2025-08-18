Le gouvernement de la région Castille-et-Léon "déplore le décès" d'un pompier survenu lors d’un accident. Un camion-citerne transportant de l'eau s’est renversé lorsque le convoi auquel il appartenait s’éloignait de l'incendie pour emprunter un chemin forestier escarpé.

"Pour une raison inconnue, le véhicule s'est approché du talus et a basculé, tombant sur une pente de fort dénivelé", a ajouté le gouvernement local dans un communiqué publié sur X.

Plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours et plus de 157 000 depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS).

Le pays compte pas moins de 20 feux de forêt majeurs contraignant le gouvernement à déployer 500 militaires supplémentaires de l'unité d'urgence de l'armée pour prêter main forte aux opérations des pompiers.





Dans la région de Galice, dans le nord-ouest du pays, plusieurs incendies ont convergé pour former un immense brasier, entraînant la fermeture des services autoroutiers et ferroviaires qui desservent la région.

"Des jours difficiles nous attendent encore, et malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas de notre côté", a reconnu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au cours d'une conférence de presse dans la région d'Ourense, l'une des plus sinistrées.