Le gouvernement de la région Castille-et-Léon "déplore le décès" d'un pompier survenu lors d’un accident. Un camion-citerne transportant de l'eau s’est renversé lorsque le convoi auquel il appartenait s’éloignait de l'incendie pour emprunter un chemin forestier escarpé.
"Pour une raison inconnue, le véhicule s'est approché du talus et a basculé, tombant sur une pente de fort dénivelé", a ajouté le gouvernement local dans un communiqué publié sur X.
Plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours et plus de 157 000 depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS).
Le pays compte pas moins de 20 feux de forêt majeurs contraignant le gouvernement à déployer 500 militaires supplémentaires de l'unité d'urgence de l'armée pour prêter main forte aux opérations des pompiers.
Un pacte climatique en Espagne
Dans la région de Galice, dans le nord-ouest du pays, plusieurs incendies ont convergé pour former un immense brasier, entraînant la fermeture des services autoroutiers et ferroviaires qui desservent la région.
"Des jours difficiles nous attendent encore, et malheureusement, les conditions climatiques ne sont pas de notre côté", a reconnu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au cours d'une conférence de presse dans la région d'Ourense, l'une des plus sinistrées.
Le chef du gouvernement espagnol a annoncé la mise en place d’un pacte climatique destiné, selon le dirigeant socialiste, à renforcer les "ressources aux agents publics, aux fonctionnaires, non seulement lorsque l'incendie a lieu, mais aussi en amont, afin qu'ils puissent répondre de manière beaucoup plus efficace". Avant ces méga-feux de l’été, l’Espagne a connu des inondations monstres au printemps qui ont fait 217 morts.
Les débats sont intenses en Espagne sur la gestion des incendies qui incombent aux régions touchées. L’État central peut être sollicité et intervenir quand la situation s’aggrave, mais les élus accusent le manque de moyens et de réactivité des élites locales.
Le Portugal également frappé par les incendies
Les présidents régionaux de Galice, de Castille-et-León et d’Extrémadure, régions les plus ravagées par le feu, tous du Parti Populaire (PP, conservateur), ont réclamé au gouvernement des renforts supplémentaires.
Le Premier ministre a annoncé l'arrivée de nouveaux renforts militaires, portant à 1 900 le nombre total de soldats déployés à travers le pays.
Selon les données du ministère de l'Intérieur, depuis juin, 27 personnes ont été arrêtées et 92 autres font l'objet d'une enquête pour incendie criminel présumé.
Le Portugal lutte également contre des incendies importants. Un pompier est décédé en service dimanche. Lundi matin, quelque 2 000 pompiers étaient toujours à pied d’œuvre pour combattre plusieurs foyers dans le nord et le centre du pays.
Face à l’ampleur de la situation, l’Espagne et le Portugal ont sollicité l’aide de l’Union européenne pour lutter contre ces incendies.