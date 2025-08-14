Bezalel Smotrich a approuvé les appels d’offres pour construire 3400 logements supplémentaires dans le très controversé projet de colonie E1, situé entre Jérusalem et Maalé Adoumim en Cisjordanie occupée, affirmant que cette décision “enterre l’idée d’un État palestinien”.

Le projet est gelé depuis des décennies en raison de la vive opposition de la communauté internationale, qui craint que ce nouveau quartier de colonie n’empêche l’établissement d’un État palestinien viable et territorialement continu.

En Relation TRT Global - Gaza: au moins 100 Palestiniens tués en 24 heures, 8 personnes mortes de famine

“L’approbation des plans de construction à E1 enterre l’idée d’un État palestinien et poursuit les nombreuses mesures que nous prenons sur le terrain dans le cadre du plan de souveraineté de facto que nous avons commencé à mettre en œuvre avec la formation du gouvernement”, a déclaré Smotrich dans un communiqué.



Depuis 1967, Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, où vivent aujourd’hui plus de 700 000 colons au milieu d’environ trois millions de Palestiniens. Ces colonies sont illégales au regard du droit international.

Les Palestiniens revendiquent ces territoires pour y établir un État avec Jérusalem-Est pour capitale. L’ONU considère ces colonies comme un obstacle majeur à une paix durable, car elles fragmentent le futur territoire palestinien dans une solution à deux États.