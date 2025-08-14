Les bombardements les plus meurtriers ont eu lieu dans la ville de Gaza, où 61 personnes ont été tuées. Les frappes se sont particulièrement concentrées sur le nord de l’enclave assiégée, dans un contexte où l’armée israélienne prépare une opération pour s’emparer de la ville.



Plusieurs attaques ont visé des points de distribution d’aide humanitaire. Douze personnes ont été tuées par des frappes aériennes israéliennes contre des groupes tentant de sécuriser l’acheminement d’aide au nord de Gaza-ville.

Par ailleurs, au moins 37 personnes cherchant de la nourriture ont été tuées par des tirs israéliens, selon le ministère de la Santé et des hôpitaux locaux : 16 près d’un point d’aide au nord de Rafah, et 14 au nord de Gaza, où 113 autres personnes ont été blessées.

“Guerre contre les enfants”



Huit nouvelles personnes, dont trois enfants, sont mortes en 24 heures de famine et de malnutrition, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza. Cela porte à 235 le nombre de décès liés à la faim depuis octobre 2023, dont 106 enfants.

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, a dénoncé “la guerre contre les enfants et l’enfance à Gaza”, rappelant qu’outre ces morts par famine, plus de 40 000 enfants ont été tués ou blessés par les bombardements, qu’au moins 17 000 sont non accompagnés ou séparés de leur famille, et qu’un million d’enfants sont traumatisés et privés d’éducation.



Des experts de l’ONU ont accusé Israël de mener un “médicide” — destruction délibérée du système de santé — dans le but d’anéantir les capacités médicales de l’enclave.

Selon Tlaleng Mofokeng, rapporteure spéciale sur le droit à la santé, et Francesca Albanese, rapporteure spéciale sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, ces attaques s’inscrivent dans un “acte de génocide”.

Elles affirment que les soignants et secouristes sont “pris pour cibles, arrêtés, torturés et affamés” au même titre que la population civile.