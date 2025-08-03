Des milliers de manifestants pro-palestiniens en Australie dont Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, ont traversé le pont du port de Sydney, ce dimanche, lors d'un rassemblement réclamant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave.

Si des marches hebdomadaires ont lieu chaque dimanche depuis octobre 2023, c'est la première fois que le Groupe d'action pour la Palestine organise sa manifestation sur le pont emblématique de Sydney.

Le Groupe d'action pour la Palestine de Sydney a initié la Marche pour l'humanité, appelant “chacun, chaque individu et chaque organisation, qui ne supporte pas de rester inactif face à cette atrocité, à se joindre à nous”.

L'événement “enverra un message fort au monde, à Gaza, à Israël et à notre propre gouvernement : nous sommes déterminés à défendre l'humanité”, et il a appelé les autorités à faciliter l'événement.

Génocide à Gaza

“La famine délibérée de deux millions de Gazaouis fait partie d'un plan plus vaste, annoncé à plusieurs reprises par les dirigeants israéliens, visant à tuer ou à expulser toute la population palestinienne de Gaza. Il s'agit d'un génocide”, a déclaré le groupe.