Julian Assange et des milliers de manifestants pro-palestiniens protestent à Sydney
Julian Assange et des milliers de personnes ont pris part à la “Marche pour l'humanité” organisée par le Groupe d'action pour la Palestine sur l'emblématique pont de Sydney.
3 août 2025

Des milliers de manifestants pro-palestiniens en Australie dont Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, ont traversé le pont du port de Sydney, ce dimanche, lors d'un rassemblement réclamant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave.

Si des marches hebdomadaires ont lieu chaque dimanche depuis octobre 2023, c'est la première fois que le Groupe d'action pour la Palestine organise sa manifestation sur le pont emblématique de Sydney.

Le Groupe d'action pour la Palestine de Sydney a initié la Marche pour l'humanité, appelant “chacun, chaque individu et chaque organisation, qui ne supporte pas de rester inactif face à cette atrocité, à se joindre à nous”.

L'événement “enverra un message fort au monde, à Gaza, à Israël et à notre propre gouvernement : nous sommes déterminés à défendre l'humanité”, et il a appelé les autorités à faciliter l'événement.

Génocide à Gaza

“La famine délibérée de deux millions de Gazaouis fait partie d'un plan plus vaste, annoncé à plusieurs reprises par les dirigeants israéliens, visant à tuer ou à expulser toute la population palestinienne de Gaza. Il s'agit d'un génocide”, a déclaré le groupe.

La police de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé sur X qu'en raison de problèmes de sécurité publique, elle collaborerait avec les manifestants pour faire sortir tout le monde du pont en toute sécurité, mais de manière organisée.

En RelationTRT Global - Vingt-cinq pays et l'UE condamnent "le massacre inhumain" de civils à Gaza

La sénatrice écologiste de Nouvelle-Galles du Sud, Mehreen Faruqi, s'est adressée à la foule, appelant à des sanctions plus sévères contre Israël.

L'armée israélienne mène une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant plus de 60 000 Palestiniens. Les bombardements incessants ont détruit l'enclave, effondré le système de santé et provoqué des décès dus à la famine.

Lire aussi: La MAE d'Australie tance l'opposition, défavorable à un cessez-le-feu à Gaza


