L'ambassadeur d'Ukraine en Turquie a déclaré que Kiev s'efforce d'organiser une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan dans le pays en guerre.
Dans une interview accordée, lundi, à l’agence de presse RBC-Ukraine, l’ambassadeur ukrainien en Turquie, Nariman Dzhelyalov, a affirmé que Kiev travaillait activement à la préparation de cette visite, qui serait la première d’Erdogan dans la capitale, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en février 2022.
Le président turc s’était rendu pour la dernière fois en Ukraine dans le cadre d’une visite de travail dans la ville de Lviv, dans l’est du pays, en août 2022.
“Le président Volodymyr Zelensky a personnellement adressé une invitation, et je l’ai réitérée lors de ma rencontre avec le président turc”, a déclaré Dzhelyalov, faisant référence à son entretien avec Erdogan début juillet, lors duquel il lui avait remis sa lettre de créance.
Relations économiques
Soulignant que cette visite nécessite des efforts considérables en raison des “nombreux obstacles à sa réalisation”, Dzhelyalov a précisé que la ratification de l’accord de libre-échange entre les deux pays pourrait constituer le cœur même de la visite.
“Cet accord est important pour une large part de notre secteur économique, même s’il peut susciter des inquiétudes chez certains en raison de l’intensification de la concurrence. Toutefois, il s’agit d’une décision politique. Le président Zelensky a proposé que l’accord soit ratifié à l’occasion de la visite d’Erdogan, ce qui représenterait un geste fort et symbolique”, a-t-il affirmé.
Les autorités turques n’ont pas encore réagi aux déclarations de Dzhelyalov.
En août dernier, Ankara avait ratifié l’accord de libre-échange signé avec Kiev le 3 février 2022.
La Turquie a joué un rôle de médiateur entre la Russie et l’Ukraine, accueillant des négociations de paix dans les premiers mois du conflit, puis de nouveaux pourparlers entre les deux parties à Istanbul les 16 mai, 2 juin et 23 juillet.