L'ambassadeur d'Ukraine en Turquie a déclaré que Kiev s'efforce d'organiser une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan dans le pays en guerre.



Dans une interview accordée, lundi, à l’agence de presse RBC-Ukraine, l’ambassadeur ukrainien en Turquie, Nariman Dzhelyalov, a affirmé que Kiev travaillait activement à la préparation de cette visite, qui serait la première d’Erdogan dans la capitale, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en février 2022.

Le président turc s’était rendu pour la dernière fois en Ukraine dans le cadre d’une visite de travail dans la ville de Lviv, dans l’est du pays, en août 2022.



“Le président Volodymyr Zelensky a personnellement adressé une invitation, et je l’ai réitérée lors de ma rencontre avec le président turc”, a déclaré Dzhelyalov, faisant référence à son entretien avec Erdogan début juillet, lors duquel il lui avait remis sa lettre de créance.

En Relation TRT Global - Erdogan : La Turquie œuvre pour réunir les dirigeants américains et russes à Istanbul

Relations économiques



Soulignant que cette visite nécessite des efforts considérables en raison des “nombreux obstacles à sa réalisation”, Dzhelyalov a précisé que la ratification de l’accord de libre-échange entre les deux pays pourrait constituer le cœur même de la visite.