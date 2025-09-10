Le ministère de l’Intérieur a recensé, mercredi après-midi, 430 actions, 327 rassemblements et 157 blocages depuis le début de la journée, dans le cadre du mouvement "Bloquons tout", selon des chiffres relayés par la presse française.

À Paris, 199 interpellations ont été enregistrées, dont 99 ont mené à une garde à vue, a annoncé Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, lors d’une conférence de presse.

Une mobilisation sous haute tension

“Cette journée est une réussite”, estiment les syndicats, réunis place du Châtelet, à Paris.

“Cette journée est une réussite, malgré le déploiement important des forces de l’ordre que nous dénonçons”, a assuré une porte-parole de Solidaires, persuadée que “c’est par la grève qu’on bloque” le pays.



Des manifestations sont en cours partout dans le pays, notamment à Paris, Marseille et Nice.

Au cœur de la capitale, des heurts et affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont été recensés aux abords de plusieurs points stratégiques, dont l’accès à la porte d’Aubervilliers, autour de plusieurs lycées, ou encore à la Gare du Nord.

Suite à des appels au pillage, le Forum des Halles, point névralgique parisien, a été fermé au public, alors que le cortège parisien s’en approchait.

