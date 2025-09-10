FRANCE
"Bloquons tout" : 430 actions et 327 interpellations en France
Au total, 327 interpellations ont eu lieu mercredi, dont 199 à Paris.
Journée de manifestations appelant à tout bloquer en France / Reuters
10 septembre 2025

Le ministère de l’Intérieur a recensé, mercredi après-midi, 430 actions, 327  rassemblements et 157 blocages depuis le début de la journée, dans le cadre du mouvement "Bloquons tout", selon des chiffres relayés par la presse française.

À Paris, 199 interpellations ont été enregistrées, dont 99 ont mené à une garde à vue, a annoncé Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, lors d’une conférence de presse. 

Une mobilisation sous haute tension

“Cette journée est une réussite”, estiment les syndicats, réunis place du Châtelet, à Paris. 

“Cette journée est une réussite, malgré le déploiement important des forces de l’ordre que nous dénonçons”, a assuré une porte-parole de Solidaires, persuadée que “c’est par la grève qu’on bloque” le pays.

Des manifestations sont en cours partout dans le pays, notamment à Paris, Marseille et Nice.

Au cœur de la capitale, des heurts et affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont été recensés aux abords de plusieurs points stratégiques, dont l’accès à la porte d’Aubervilliers, autour de plusieurs lycées, ou encore à la Gare du Nord.

Suite à des appels au pillage, le Forum des Halles, point névralgique parisien, a été fermé au public, alors que le cortège parisien s’en approchait.

Les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogènes pour disperser les contestataires, alors que plusieurs feux de poubelles ont été allumés.

Dans le même temps, un immeuble a été incendié dans le secteur de Châtelet, générant une intervention de pompiers toujours en cours. Selon plusieurs témoins cités par le correspondant d’Anadolu, le feu aurait été déclenché par l’utilisation, par les forces de l’ordre, de gaz lacrymogènes.

Cette journée nationale de blocage a conduit la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à annoncer des perturbations du trafic aérien au départ et à l’arrivée des aéroports de Marseille, Nice, Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi, avec des retards et des annulations attendus en fin de journée.

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau avait confirmé dans la matinée le déploiement d’un dispositif de sécurité exceptionnel, mobilisant 80 000 policiers et gendarmes, appuyés par des drones, hélicoptères et véhicules blindés, afin d’empêcher les blocages d’infrastructures stratégiques.

Une consigne claire a en outre été donnée aux forces de l'ordre : “intervenir, être rapides et être agiles”. Bruno Retailleau a accusé certains élus de chercher à "créer un climat insurrectionnel en France".

Né sur les réseaux sociaux au cours de l’été, le mouvement "Bloquons tout" dénonce les mesures budgétaires prévues par le gouvernement démissionnaire de François Bayrou, notamment la suppression de jours fériés et des coupes dans les retraites et les services publics. Ses organisateurs, sans affiliation syndicale ou partisane déclarée, appellent à la désobéissance civile et aux occupations de lieux symboliques.


SOURCE:TRT français et agences
