Gaza: Netanyahu approuve l’invasion de la ville, au moins 25 Palestiniens tués depuis l’aube
Au moins 25 Palestiniens ont été tués depuis ce matin dans une série de frappes israéliennes sur Gaza, alors que Netanyahu a donné son feu vert final à l’invasion de l’enclave, malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu.
Depuis l’aube ce vendredi, au moins 25 Palestiniens, dont un enfant déplacé, ont été tués à travers Gaza. / AA
il y a 15 heures

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi qu’il donnait son feu vert à l’assaut de Gaza-Ville, tout en annonçant la reprise de négociations avec le Hamas pour la libération des otages et la fin de la guerre, mais uniquement “selon des conditions acceptables pour Israël”.

S’exprimant devant des soldats près de Gaza, Netanyahu a confirmé son intention de lancer une offensive de grande ampleur pour envahir Gaza-Ville, centre densément peuplé de l’enclave palestinienne. 

Cette offensive impliquerait le déplacement forcé de près d’un million de personnes et la destruction d’infrastructures civiles. L’approbation finale doit être donnée lors d’une réunion avec des responsables sécuritaires.

Israël a déjà intensifié ses frappes sur la zone, et des milliers de Palestiniens ont fui leurs foyers ces dix derniers jours alors que des chars israéliens se rapprochent de la ville. 

Jeudi, au moins 48 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes à travers Gaza, dont 16 près de points de distribution d’aide, selon les autorités sanitaires locales. 

Des frappes israéliennes ont également détruit un camp de tentes à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza. Les habitants affirment avoir eu seulement quelques minutes pour évacuer avant que le camp ne soit incendié.

Depuis l’aube ce vendredi, au moins 25 Palestiniens, dont un enfant déplacé, ont été tués à travers Gaza dans les bombardements les plus intenses ayant été signalés à l’ouest de Gaza-Ville et à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de l’enclave.

Deux personnes sont également mortes de faim au cours des dernières 24 heures, portant à 271, dont 112 enfants, le nombre de décès liés à la famine depuis le début du conflit.

L’armée israélienne prévoit de mobiliser 60 000 réservistes supplémentaires et de prolonger le service de 20 000 soldats.

“Peine de mort”.

En début de semaine, le Hamas avait accepté une proposition de cessez-le-feu négociée par le Qatar et l’Égypte, prévoyant un arrêt des combats pendant 60 jours, la libération de 10 otages vivants et de 18 corps, en échange de 200 prisonniers palestiniens.

Le mouvement palestinien a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’ignorer les efforts des médiateurs internationaux en faveur d’un cessez-le-feu et de poursuivre l’occupation militaire de Gaza-Ville.

L’armée israélienne prévoit de mobiliser 60 000 réservistes supplémentaires et de prolonger le service de 20 000 soldats.

L’UNRWA estime que 90 % des habitants de Gaza ont déjà été déplacés. Le ministère palestinien de l’Intérieur a qualifié l’offensive annoncée sur Gaza-Ville de “peine de mort” pour plus d’un million d’habitants, tandis que le ministère de la Santé a dénoncé “la destruction systématique” du système de santé et averti qu’un transfert des services vers le sud mettrait en danger immédiat la vie de milliers de personnes.

La guerre génocidaire d’Israël à Gaza a tué au moins 62.192 Palestiniens et blessé 157.114 blessés autres, selon les données du ministère de la Santé de l’enclave assiégée.

SOURCE:TRT français et agences
