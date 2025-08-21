Les négociations diplomatiques, menées sous l’égide de médiateurs régionaux et internationaux, peinent à avancer face à l’intransigeance israélienne.
Dans le même temps, les forces israéliennes ont intensifié leurs opérations militaires à Gaza, allant même jusqu’à adopter un plan d’occupation de la ville de Gaza.
Cette dualité — ouverture diplomatique apparente d’un côté, escalade militaire de l’autre — met en lumière la stratégie d’Israël : gagner du temps tout en poursuivant ses objectifs sur le terrain. Plusieurs analystes mettent en garde que ce positionnement risque de compliquer la perspective d’un cessez-le-feu durable et de rallumer les tensions régionales.
Pendant ce temps, la communauté internationale continue d’appeler à une désescalade immédiate, soulignant le besoin urgent d’un cadre sécurisé pour les civils pris au piège dans le conflit.
Au moins 10 Palestiniens tués, dont des demandeurs d’aide
Au moins 10 Palestiniens ont été tués, dont trois demandeurs d’aide, et plusieurs autres ont été blessés lors d’une série de frappes aériennes israéliennes à travers Gaza, ce jeudi, selon les services médicaux.
Une source médicale a indiqué que cinq membres d’une même famille ont été tués dans une frappe de drone dans le nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de Gaza.
Trois autres personnes ont été tuées et une quatrième, blessée lorsque les forces israéliennes ont bombardé un groupe de civils attendant près d’un centre de distribution d’aide sur la rue Salah al-Din, dans le centre de Gaza.
Dans le quartier al-Tuffah de Gaza City, deux civils supplémentaires ont été abattus et plusieurs autres, grièvement blessés lors d’une frappe de drone visant un rassemblement de résidents dans la zone d’al-Zarqa.
Guterres appelle à un cessez-le-feu immédiat
Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, après qu’Israël a annoncé les premières étapes d’une offensive visant à occuper la ville de Gaza
“Il est vital d’atteindre immédiatement un cessez-le-feu à Gaza”, afin d’éviter la mort et la destruction qu’une offensive militaire contre la ville de Gaza entraînerait, a déclaré Guterres au Japon, où il participe à une conférence sur le développement en Afrique.
Il a également exhorté Israël à revenir sur sa décision d’étendre la construction de colonies “illégales” en Cisjordanie occupée.