Les négociations diplomatiques, menées sous l’égide de médiateurs régionaux et internationaux, peinent à avancer face à l’intransigeance israélienne.

Dans le même temps, les forces israéliennes ont intensifié leurs opérations militaires à Gaza, allant même jusqu’à adopter un plan d’occupation de la ville de Gaza.

Cette dualité — ouverture diplomatique apparente d’un côté, escalade militaire de l’autre — met en lumière la stratégie d’Israël : gagner du temps tout en poursuivant ses objectifs sur le terrain. Plusieurs analystes mettent en garde que ce positionnement risque de compliquer la perspective d’un cessez-le-feu durable et de rallumer les tensions régionales.

Pendant ce temps, la communauté internationale continue d’appeler à une désescalade immédiate, soulignant le besoin urgent d’un cadre sécurisé pour les civils pris au piège dans le conflit.

Au moins 10 Palestiniens ont été tués, dont trois demandeurs d’aide, et plusieurs autres ont été blessés lors d’une série de frappes aériennes israéliennes à travers Gaza, ce jeudi, selon les services médicaux.

Une source médicale a indiqué que cinq membres d’une même famille ont été tués dans une frappe de drone dans le nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de Gaza.