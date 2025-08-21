MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Diplomatie en pause, offensive en marche: Israël temporise sur le cessez-le-feu
Alors que le Hamas a accepté une nouvelle proposition de cessez-le-feu, Israël reste évasif, laissant planer l’incertitude sur la possibilité d’une désescalade imminente à Gaza.
Diplomatie en pause, offensive en marche: Israël temporise sur le cessez-le-feu
Au moins 10 Palestiniens ont été tués, dont trois demandeurs d’aide, lors d’une série de frappes israéliennes à travers Gaza. / TRT World
21 août 2025

Les négociations diplomatiques, menées sous l’égide de médiateurs régionaux et internationaux, peinent à avancer face à l’intransigeance israélienne.

Dans le même temps, les forces israéliennes ont intensifié leurs opérations militaires à Gaza, allant même jusqu’à adopter un plan d’occupation de la ville de Gaza.

Cette dualité — ouverture diplomatique apparente d’un côté, escalade militaire de l’autre — met en lumière la stratégie d’Israël : gagner du temps tout en poursuivant ses objectifs sur le terrain. Plusieurs analystes mettent en garde que ce positionnement risque de compliquer la perspective d’un cessez-le-feu durable et de rallumer les tensions régionales.

Pendant ce temps, la communauté internationale continue d’appeler à une désescalade immédiate, soulignant le besoin urgent d’un cadre sécurisé pour les civils pris au piège dans le conflit.

En RelationTRT Global - À Gaza, trois nouveaux Palestiniens meurent de faim

Au moins 10 Palestiniens tués, dont des demandeurs d’aide

Au moins 10 Palestiniens ont été tués, dont trois demandeurs d’aide, et plusieurs autres ont été blessés lors d’une série de frappes aériennes israéliennes à travers Gaza, ce jeudi, selon les services médicaux.

Une source médicale a indiqué que cinq membres d’une même famille ont été tués dans une frappe de drone dans le nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Recommandé

Trois autres personnes ont été tuées et une quatrième, blessée lorsque les forces israéliennes ont bombardé un groupe de civils attendant près d’un centre de distribution d’aide sur la rue Salah al-Din, dans le centre de Gaza.

Dans le quartier al-Tuffah de Gaza City, deux civils supplémentaires ont été abattus et plusieurs autres, grièvement blessés lors d’une frappe de drone visant un rassemblement de résidents dans la zone d’al-Zarqa.

Guterres appelle à un cessez-le-feu immédiat 

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, après qu’Israël a annoncé les premières étapes d’une offensive visant à occuper la ville de Gaza 

“Il est vital d’atteindre immédiatement un cessez-le-feu à Gaza”, afin d’éviter la mort et la destruction qu’une offensive militaire contre la ville de Gaza entraînerait, a déclaré Guterres au Japon, où il participe à une conférence sur le développement en Afrique.

Il a également exhorté Israël à revenir sur sa décision d’étendre la construction de colonies “illégales” en Cisjordanie occupée.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us