A Gaza, les jours se suivent et empirent après 22 mois de guerre génocidaire alors que l'armée israélienne a tué au moins 62 personnes samedi dans l’enclave palestinienne, dont 38 personnes cherchant désespérément de l'aide alimentaire.

Les hôpitaux de la bande de Gaza ont enregistré “sept nouvelles morts dues à la famine et la malnutrition au cours des dernières vingt-quatre heures, parmi lesquelles un enfant”, rapporte le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne. Un bilan revu à 9 morts. Cela porte le nombre total de victimes de la famine à 170, dont 93 enfants, précise le ministère.

La situation humanitaire empire au fil des jours, rapportent des sources humanitaires qui accusent le gouvernement israelien d’organiser le chaos en instrumentalisant la faim.

Après 22 mois de guerre, le peu de nourriture qui entre à Gaza est aussitôt pris d'assaut par des foules affamées risquant leur vie sous les tirs, pillé par des gangs criminels ou encore détourné dans le plus grand chaos, sans atteindre ceux qui en ont le plus besoin.

Pillage de l’aide

Le gouvernement palestinien de Gaza assiégée a déclaré que la plupart des 36 camions d'aide humanitaire autorisés par Israël à entrer dans l'enclave sous blocus vendredi, ont été pillés dans un contexte de chaos sécuritaire délibérément déclenché par Israël.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a accusé Israël de mener une “politique de chaos et de famine” à Gaza, affirmant que les camions ont été pillés et volés dans le cadre d'un “plan de destruction systématique” visant à condamner les habitants du territoire à la famine.

“La famine ravage les enfants de Gaza dans un silence international honteux”, a déclaré le bureau dans un communiqué, appelant à “l'ouverture immédiate des points de passage et à l'entrée de quantités suffisantes d'aide et de lait maternisé”. Une situation decriee par le chef de l’UNRWA qui deplore la “marginalisation et l’affaiblissement” de l’organisation dont il a la charge.