C’est une ouverture de festival du cinéma un peu spéciale. Depuis 18 mois, rares ont été les stars qui n’ont pas détourné les yeux sur la guerre génocidaire à Gaza. Rares ont été les voix qui ont dénoncé la guerre à Gaza, les bombardements sur les civils et l’usage de la famine pour détruire la population à petit feu.

Aujourd’hui 380 artistes sortent du silence, dont Pedro Almodovar, le cinéaste espagnol, et les acteurs américains Susan Sarandon et Richard Gere. “Nous artistes et acteurs de la culture, nous ne pouvons rester silencieux tandis qu’un génocide est en cours à Gaza”, écrivent-ils dans cette tribune.



Le texte publié lundi rend aussi hommage à la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, tuée dans un bombardement israélien mi-avril et héroïne d’un documentaire programmé au festival de Cannes qui commence ce soir.

Fatma Hassouna avait 25 ans. “Elle a été prise pour cible par l’armée israélienne le 16 avril 2025, soit le lendemain de l’annonce de la sélection du film “Put your soul on your Hand and Walk”, souligne la tribune. “Dix de ses proches, dont sa sœur enceinte, ont été tués par une même frappe israélienne”, déplorent les stars.

“Refusons que notre art soit complice du pire”

Les signataires dénoncent le silence, la passivité d’un monde qui est normalement critique : “Une telle passivité nous fait honte”. “Pourquoi le cinéma, vivier d’œuvres sociales, engagées, paraît se désintéresser de l’horreur du réel, de l’oppression subie par nos consœurs et confrères ?”, s’interrogent-ils, appelant à agir “pour toutes celles et ceux qui meurent dans l’indifférence”. “Le cinéma se doit de porter leurs messages”, concluent-ils.

Ils pointent également du doigt la mort de plus de 200 journalistes, le manque de soutien au réalisateur palestinien Hamdan Ballal. Récompensé par un oscar pour son documentaire, “No other land”, sur le vol de terres par les colons israéliens dans les villages palestiniens, il a été attaqué, battu par des colons puis arrêté par les forces de sécurité israéliennes en mars dernier.

TRT Global - "No other Land" remporte l'Oscar Lors de leur discours aux Oscars, les réalisateurs Basel Adra et Yuval Abraham ont appelé à mettre fin au nettoyage ethnique des Palestiniens et à œuvrer pour une solution politique. 🔗

Parmi les signataires, on trouve quelques artistes français comme Leïla Bekhti, actrice, Costa-Gavras, cinéaste, Julie Delpy, actrice et réalisatrice, Alice Diop réalisatrice, Adèle Exarchopoulos, actrice française et Xavier Dolan, réalisateur québécois.

Un monde artistique qui a peur d‘être boycotté ?

On sait Hollywood divisé sur la guerre à Gaza. En France, le silence a été presque total. Si ce n’est des Alex Lutz, ou Blanche Gardin, peu d’artistes ont critiqué cette guerre. Au contraire, on a vu des icônes du cinéma français comme Gérard Darmon, Gabriel Attal ou Richard Berry soutenir l’armée israélienne, et avoir des propos islamophobes.

Ce courage manque toujours à certains. Ainsi la présidente du jury cette année, Juliette Binoche faisait partie des signataires de la tribune à l’origine mais elle n'apparaît plus lors de sa publication. Encore cette prudence, voire cette peur d’être accusée d’anti-sémitisme ou cette peur d'être boycotté ? Une star qui cumule plusieurs récompenses comme des oscars et des césar qui dénonce une guerre génocidaire, cela aurait pu être le plus beau rôle de cette actrice !

Des acteurs payent aujourd'hui cette pusillanimité. Jamel Debouzze qui, il y a 16 ans parrainait une opération humanitaire “un avion pour Gaza “avec le secours islamique et le secours populaire a cette fois été complètement silencieux. Son dernier film “Mercato” où il tient le rôle principal en paie le prix, depuis sa sortie le nombre d’entrées est faible. Des appels au boycott se multiplient sur les réseaux sociaux. Le youtubeur Herts reproche notamment à l’acteur son “silence de cathédrale” sur les massacres à Gaza.

Le Festival de Cannes 2025 se tiendra du 13 au 24 mai 2025. 110 films sont en compétition dans les différentes sélections. Trois films (Put Your Soul on Your Hand and Walk, Once Upon a Time in Gaza, Yes) traiteront de la situation à Gaza et en Israël. Les attaques israéliennes à Gaza ont fait au moins 52 862 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données publiées par le ministère de la Santé à Gaza.