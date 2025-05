Lors de leur discours aux Oscars, les réalisateurs Basel Adra et Yuval Abraham ont appelé à mettre fin au nettoyage ethnique des Palestiniens et à œuvrer pour une solution politique.

Récompensé par l’Oscar du Meilleur Documentaire le 2 mars, No Other Land suit des militants palestiniens luttant contre la démolition de leurs maisons par l’armée israélienne