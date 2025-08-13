POLITIQUE
2 min de lecture
La Nouvelle-Zélande tance Israël: “Netanyahu a perdu la raison”, selon le PM Luxon
La Nouvelle-Zélande critique vertement la situation à Gaza. Pour le Premier ministre, la situation est inacceptable, Netanyahu a perdu la raison. Le gouvernement a annoncé son intention de reconnaître l'État de Palestine.
Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon estime que Netanyahu a perdu la raison / Reuters
13 août 2025

Après l’Australie, le voisin néo-zélandais annonce également vouloir reconnaître un État de Palestine lors de l’AG des Nations unies à New-York en septembre.

Le Premier ministre néozélandais Christopher Luxon a jugé que Benjamin Netanyahu est “allé trop loin” et qu’il avait “perdu la raison” en référence au déplacement forcé des Gazaouis. 

Luxon, considéré la situation humanitaire comme “insoutenable” et souligné que la nouvelle opération militaire lancée par Israël pour prendre le contrôle total de la bande de Gaza est “inacceptable.”

Ce sont les mots les plus durs que la Nouvelle-Zélande a proféré depuis le début de la guerre génocidaire lancée à Gaza par Israël mais le sujet de la reconnaissance de l’Etat de Palestine reste cependant un sujet qui divise depuis des mois la classe politique néo-zélandaise. L’opposition estime que le gouvernement de Wellington a trop tardé, est trop timoré.

Ainsi mardi, à l’Assemblée, une députée a été expulsée de la salle après des débats houleux sur la reconnaissance de l’Etat de Palestine. Chlöe Swarbrick, une des dirigeantes du parti des Verts, a accusé le gouvernement de traîner et tergiverser sur le dossier. 

Les députés néo-zélandais divisés

Le manque de décision et d’action est insupportable, a-t-elle reproché au gouvernement. Elle a donc enjoint les ministres à soutenir une proposition de sanctions contre Israël et ses crimes de guerre. Le parti écologiste a proposé des sanctions contre Israël dès mars 2025, tous les partis d’opposition ont soutenu cette demande à l’époque mais le gouvernement a botté en touche.

“Si on trouve 6 députés des 68 députés de la majorité gouvernementale avec une colonne vertébrale, on peut se placer du bon côté de l’Histoire”, a-t-elle conclu. Cette déclaration lui a valu son expulsion car la députée a refusé de présenter des excuses pour ses propos.

En RelationTRT Global - Ottawa annonce son intention de reconnaître l'État de Palestine, Paris salue et Washington menace


Le parti des verts, le parti du Travail et le parti Te Pati Māori souhaitent la reconnaissance de l’Etat de Palestine. Le député travailliste Peeni Henare a déclaré que la Nouvelle-Zélande soutient historiquement des principes forts mais que dans ce cas précis, “ces principes sont ignorés”.

SOURCE:TRT français et agences
