Après l’Australie, le voisin néo-zélandais annonce également vouloir reconnaître un État de Palestine lors de l’AG des Nations unies à New-York en septembre.



Le Premier ministre néozélandais Christopher Luxon a jugé que Benjamin Netanyahu est “allé trop loin” et qu’il avait “perdu la raison” en référence au déplacement forcé des Gazaouis.

Luxon, considéré la situation humanitaire comme “insoutenable” et souligné que la nouvelle opération militaire lancée par Israël pour prendre le contrôle total de la bande de Gaza est “inacceptable.”

Ce sont les mots les plus durs que la Nouvelle-Zélande a proféré depuis le début de la guerre génocidaire lancée à Gaza par Israël mais le sujet de la reconnaissance de l’Etat de Palestine reste cependant un sujet qui divise depuis des mois la classe politique néo-zélandaise. L’opposition estime que le gouvernement de Wellington a trop tardé, est trop timoré.

Ainsi mardi, à l’Assemblée, une députée a été expulsée de la salle après des débats houleux sur la reconnaissance de l’Etat de Palestine. Chlöe Swarbrick, une des dirigeantes du parti des Verts, a accusé le gouvernement de traîner et tergiverser sur le dossier.