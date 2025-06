Une jeune femme voilée a été victime d’une attaque d’une ampleur inhabituelle, jeudi soir à Reims, dans le quartier Croix-Rouge, rapporte Franceinfo. Vers 21 heures, elle marchait tranquillement dans la rue lorsqu’elle a été invectivée par un groupe d’une vingtaine d’individus.



Selon les premières investigations, les agresseurs ont d’abord reproché à la jeune femme de porter un voile. Lorsqu’elle aurait refusé de l’enlever, l’un d’eux aurait arraché son voile de dessus la tête et lui aurait porté des coups au visage. La victime a été blessée au nez et à la pommette, avant que le groupe ne prenne la fuite.



Une enquête ouverte

Les forces de l’ordre ont rapidement été alertées et une plainte a été déposée. Une enquête a été ouverte pour violences en réunion et agression à caractère racial ou religieux. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, et les recherches se poursuivent pour retrouver les auteurs de cette agression.



Ce nouvel incident intervient dans un contexte tendu par de multiples actes islamophobes régulièrement dénoncés dans plusieurs régions de France. La victime, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est actuellement prise en charge.



Augmentation alarmante des actes islamophobes



Les actes islamophobes explosent en France. En 2024, 1 037 faits antimusulmans ont été rapportés, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023, selon le Collectif contre l’islamophobie en Europe.