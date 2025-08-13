Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé, mercredi, que l'obtention d'un cessez-le-feu "immédiat" en Ukraine devait être le "thème central" de la rencontre prévue vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, appelant à des sanctions si la Russie le refusait.

"Nous espérons que le thème central de la réunion sera un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Volodymyr Zelensky, qui ne participera pas a priori à la rencontre entre les présidents américain et russe.

"Des sanctions doivent être mises en place et renforcées si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu en Alaska", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Berlin.

Un cessez-le-feu inconditionnel refusé par Moscou

L'Ukraine, de concert avec ses alliés européens, réclame depuis des mois un cessez-le-feu "inconditionnel", que la Russie, qui a l'avantage sur le front, rejette, considérant qu'une pause dans les hostilités permettrait à Kiev de renforcer ses positions sur le front et de se réarmer grâce aux livraisons d'armes occidentales.

Moscou, de son côté, conditionne toute trêve à des engagements sur ses revendications, notamment des concessions territoriales et une promesse de l'Ukraine à renoncer à rejoindre l'OTAN.



Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes et européennes craignent qu'un accord soit trouvé, vendredi, en Alaska, entre Vladimir Poutine et Donald Trump sans consultation de l'Ukraine.

Des discussions parallèles avec les Européens et Trump

M. Zelensky s'exprimait, depuis Berlin, après une réunion de coordination, mercredi, en visioconférence entre Kiev et des dirigeants européens d'un côté, et Donald Trump de l'autre.