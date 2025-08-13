Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé, mercredi, que l'obtention d'un cessez-le-feu "immédiat" en Ukraine devait être le "thème central" de la rencontre prévue vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, appelant à des sanctions si la Russie le refusait.
"Nous espérons que le thème central de la réunion sera un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat", a déclaré Volodymyr Zelensky, qui ne participera pas a priori à la rencontre entre les présidents américain et russe.
"Des sanctions doivent être mises en place et renforcées si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu en Alaska", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Berlin.
Un cessez-le-feu inconditionnel refusé par Moscou
L'Ukraine, de concert avec ses alliés européens, réclame depuis des mois un cessez-le-feu "inconditionnel", que la Russie, qui a l'avantage sur le front, rejette, considérant qu'une pause dans les hostilités permettrait à Kiev de renforcer ses positions sur le front et de se réarmer grâce aux livraisons d'armes occidentales.
Moscou, de son côté, conditionne toute trêve à des engagements sur ses revendications, notamment des concessions territoriales et une promesse de l'Ukraine à renoncer à rejoindre l'OTAN.
Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes et européennes craignent qu'un accord soit trouvé, vendredi, en Alaska, entre Vladimir Poutine et Donald Trump sans consultation de l'Ukraine.
Des discussions parallèles avec les Européens et Trump
M. Zelensky s'exprimait, depuis Berlin, après une réunion de coordination, mercredi, en visioconférence entre Kiev et des dirigeants européens d'un côté, et Donald Trump de l'autre.
"Tout ce qui concerne l'Ukraine doit être discuté exclusivement avec l'Ukraine", a insisté M. Zelensky lors de la conférence de presse, appelant une nouvelle fois à fournir "des garanties vraiment fiables" à son pays.
Selon lui, "le président Trump a exprimé son soutien à cette démarche et la volonté des États-Unis d'y participer". "Le président américain [...] m'a proposé que nous restions en contact après la réunion en Alaska. Et nous discuterons de tous les résultats, s'il y en a", a-t-il ajouté.
"La volonté américaine est d'obtenir un cessez-le-feu", assure Macron
Le président français Emmanuel Macron a assuré, mercredi, que "la volonté américaine" était d'"obtenir un cessez-le-feu" en Ukraine, à l'issue d'un échange avec Donald Trump.
"C'est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative", a ajouté le président français, qui s'exprimait depuis sa résidence d'été du Fort de Brégançon (Var), aux côtés du président du Conseil européen, António Costa.
Le chef de l’État français a également rappelé que "les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien", et qu’il n'y a pas aujourd'hui, de manière sérieuse, des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table".
Emmanuel Macron a pris la parole à l'issue de deux réunions en visioconférence avec des dirigeants européens, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que le président ukrainien. La seconde réunion s'est tenue avec le président américain Donald Trump. Suivra une dernière rencontre entre les soutiens de Kiev, regroupés au sein de la "coalition des pays volontaires".