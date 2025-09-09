Des lauréats des Oscars, des BAFTA, des Emmy et du Festival de Cannes figurent parmi plus de 1 300 figures du cinéma ayant signé un engagement collectif, annonçant leur refus de travailler avec des institutions cinématographiques israéliennes “impliquées dans le génocide et l’apartheid contre le peuple palestinien”.

Dans un communiqué publié lundi, des centaines de cinéastes, d’acteurs, de professionnels et d’institutions du secteur ont affirmé reconnaître le pouvoir du cinéma dans la formation des perceptions et ont promis de ne pas collaborer avec les institutions cinématographiques israéliennes.

“En ce moment de crise urgente, où nombre de nos gouvernements permettent le carnage à Gaza, nous devons tout faire pour mettre fin à cette complicité dans l’horreur incessante”, souligne la déclaration.

Rappelant la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a estimé qu’il existait un risque plausible de génocide à Gaza, le texte insiste sur le fait que la liberté pour tous est un “devoir moral profond que nul ne peut ignorer”.

“Nous répondons à l’appel des cinéastes palestiniens, qui ont exhorté l’industrie cinématographique internationale à refuser le silence, le racisme et la déshumanisation”, poursuit le communiqué.