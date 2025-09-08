Israël a imposé lundi des interdictions d'entrée et des sanctions personnelles à deux responsables espagnols suite à leurs vives critiques des pratiques israéliennes à Gaza et en Cisjordanie occupée.
“Israël n'entretiendra aucun lien avec la vice-première ministre espagnole et ministre du Travail, Yolanda Diaz”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar dans un communiqué publié sur le réseau social américain X.
Il a ajouté que Mme Diaz, membre du Parti communiste espagnol, se verrait également interdire l'entrée sur le territoire israélien.
Mme Diaz a critiqué la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza et les violations de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, appelant à l'imposition de sanctions internationales et d'un embargo sur les armes contre Israël en raison de ses pratiques.
“Des sanctions similaires seront également imposées à Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l'Enfance, du même parti. L'entrée en Israël sera interdite et Israël n'aura aucun contact avec elle”, a déclaré Saar.
Rago a également qualifié Israël d' “État génocidaire” en raison de ses actions militaires à Gaza et a appelé l'Union européenne à rompre tous ses liens avec Israël et à imposer des sanctions.
Saar a indiqué que de nouvelles discussions concernant les interdictions visant les responsables étrangers seront menées avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Une série de sanctions espagnoles
Lundi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé neuf nouvelles mesures visant à mettre fin au “génocide à Gaza”, dont une interdiction permanente des exportations d'armes vers Israël.
Ces derniers mois, Israël a interdit l'entrée sur son territoire à de nombreux responsables et militants occidentaux qui avaient manifesté leur solidarité avec les Palestiniens et critiqué les actions militaires israéliennes à Gaza.
sraël a tué plus de 64 000 Palestiniens lors d'une offensive brutale à Gaza depuis octobre 2023. Cette campagne militaire a dévasté l'enclave.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.
