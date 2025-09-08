Israël a imposé lundi des interdictions d'entrée et des sanctions personnelles à deux responsables espagnols suite à leurs vives critiques des pratiques israéliennes à Gaza et en Cisjordanie occupée.

“Israël n'entretiendra aucun lien avec la vice-première ministre espagnole et ministre du Travail, Yolanda Diaz”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar dans un communiqué publié sur le réseau social américain X.

Il a ajouté que Mme Diaz, membre du Parti communiste espagnol, se verrait également interdire l'entrée sur le territoire israélien.

Mme Diaz a critiqué la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza et les violations de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, appelant à l'imposition de sanctions internationales et d'un embargo sur les armes contre Israël en raison de ses pratiques.

“Des sanctions similaires seront également imposées à Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l'Enfance, du même parti. L'entrée en Israël sera interdite et Israël n'aura aucun contact avec elle”, a déclaré Saar.

Rago a également qualifié Israël d' “État génocidaire” en raison de ses actions militaires à Gaza et a appelé l'Union européenne à rompre tous ses liens avec Israël et à imposer des sanctions.

Saar a indiqué que de nouvelles discussions concernant les interdictions visant les responsables étrangers seront menées avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Une série de sanctions espagnoles