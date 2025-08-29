L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) appelle à une journée de mobilisation commune sur l'ensemble du territoire le 18 septembre contre le budget 2026.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a lu un communiqué commun ce vendredi : "Les différentes mesures budgétaires avancées sont d'une brutalité sans précédent. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement pour changer la donne et gagner des avancées.".

Les 10 et 18 septembre, deux journées de mobilisation

Pour la petite histoire, la CGT a confirmé sa participation à l’appel du 10 septembre, mais a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une journée de mobilisation syndicale, d’où la nécessité d’organiser une seconde journée d’action pour faire entendre les revendications des organisations syndicales.