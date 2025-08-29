FRANCE
Les syndicats français annoncent une journée d’action le 18 septembre
Le mois de septembre s’annonce tendu en France : les syndicats viennent de fixer une journée d’action intersyndicale le 18 septembre. Il faut y ajouter le 10 septembre, marqué par un appel citoyen à tout bloquer.
Marylise Léon de la CFDT et Sophie Binet de la CGT à l'issue de la conférence de presse de l'intersyndicale / TRT Global
29 août 2025

L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) appelle à une journée de mobilisation commune sur l'ensemble du territoire le 18 septembre contre le budget 2026. 
La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a lu un communiqué commun ce vendredi : "Les différentes mesures budgétaires avancées sont d'une brutalité sans précédent. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement pour changer la donne et gagner des avancées.".

Les 10 et 18 septembre, deux journées de mobilisation

Pour la petite histoire, la CGT a confirmé sa participation à l’appel du 10 septembre, mais a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une journée de mobilisation syndicale, d’où la nécessité d’organiser une seconde journée d’action pour faire entendre les revendications des organisations syndicales.

"Ce que nous voulons, c'est que les exigences sociales soient enfin entendues. Nous voulons la justice fiscale, nous voulons de l'argent pour nos services publics qui n'en peuvent plus. Nous voulons des augmentations de salaire, nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites", a poursuivi Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

Les syndicats ont bien en tête que cette mobilisation interviendra dix jours exactement après le vote de confiance à l’Assemblée sur le gouvernement Bayrou, mais quel que soit le scénario, “il y aura de toute façon besoin d’un budget avec de la justice sociale et fiscale”, a estimé Marylise Léon, la secrétaire générale de la CFDT.

SOURCE:TRT français et agences
