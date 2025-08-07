L’humanité a-t-elle réellement tiré les leçons d’Hiroshima, 80 ans après ?

Le doute est plus que permis, notamment dans l’opinion publique palestinienne, qui voit dans la tragédie actuelle à Gaza un écho sinistre du bombardement atomique américain du 6 août 1945.

Avec des armes certes différentes, mais une même logique de destruction massive, beaucoup de Palestiniens estiment qu’Israël reproduit aujourd’hui à Gaza l’ampleur du drame d’Hiroshima : villes réduites à l’état de ruines, familles décimées, infrastructures anéanties et populations condamnées à survivre dans l’indicible.

Au moins 61 158 Palestiniens ont déjà été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza depuis octobre 2023, dont 193 victimes de la famine imposée par Israël, a indiqué le ministère de la Santé du territoire assiégé.

En 22 mois de bombardements intensifs, l'armée israélienne a déjà largué sur l'enclave palestinienne, l'équivalent de 120 000 tonnes de bombes, selon le Bureau des médias de l’enclave palestinienne. “Gaza: c’est 10 fois Hiroshima ! “, fustige le média en ligne ChroniquePalestine.com. Et Gérard Mamet, lecteur avisé, de préciser : “Mais la puissance totale – 125 000 tonnes de TNT ou 125 kilotonnes – correspond bien à 9 ou 10 Hiroshima. C’est monstrueux !”.

Points de convergence

Pour de nombreux Palestiniens, Hiroshima en 1945 et Gaza aujourd’hui résonnent comme deux tragédies aux similitudes troublantes.

“À Hiroshima, les États-Unis ont utilisé pour la première fois une bombe atomique, une arme de destruction massive qui a causé des destructions massives et tué des dizaines de milliers de civils innocents”, écrit Wafa, l’agence de presse palestinienne.

