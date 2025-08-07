L’humanité a-t-elle réellement tiré les leçons d’Hiroshima, 80 ans après ?
Le doute est plus que permis, notamment dans l’opinion publique palestinienne, qui voit dans la tragédie actuelle à Gaza un écho sinistre du bombardement atomique américain du 6 août 1945.
Avec des armes certes différentes, mais une même logique de destruction massive, beaucoup de Palestiniens estiment qu’Israël reproduit aujourd’hui à Gaza l’ampleur du drame d’Hiroshima : villes réduites à l’état de ruines, familles décimées, infrastructures anéanties et populations condamnées à survivre dans l’indicible.
Au moins 61 158 Palestiniens ont déjà été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza depuis octobre 2023, dont 193 victimes de la famine imposée par Israël, a indiqué le ministère de la Santé du territoire assiégé.
En 22 mois de bombardements intensifs, l'armée israélienne a déjà largué sur l'enclave palestinienne, l'équivalent de 120 000 tonnes de bombes, selon le Bureau des médias de l’enclave palestinienne. “Gaza: c’est 10 fois Hiroshima ! “, fustige le média en ligne ChroniquePalestine.com. Et Gérard Mamet, lecteur avisé, de préciser : “Mais la puissance totale – 125 000 tonnes de TNT ou 125 kilotonnes – correspond bien à 9 ou 10 Hiroshima. C’est monstrueux !”.
Points de convergence
Pour de nombreux Palestiniens, Hiroshima en 1945 et Gaza aujourd’hui résonnent comme deux tragédies aux similitudes troublantes.
“À Hiroshima, les États-Unis ont utilisé pour la première fois une bombe atomique, une arme de destruction massive qui a causé des destructions massives et tué des dizaines de milliers de civils innocents”, écrit Wafa, l’agence de presse palestinienne.
“Alors qu'Israël n'a pas utilisé de bombe atomique dans sa guerre incessante contre la bande de Gaza, il a utilisé des armes d'une capacité de destruction énorme qui causent des pertes massives parmi les civils et les infrastructures”, précise la même source.
Dans sa guerre génocidaire à Gaza, Israël utilise des tonnes d’armes de destruction massive, de missiles et des explosifs, outrepassant ainsi le principe de proportionnalité, en vertu du droit international. A Hiroshima, 80 ans plus tôt, l'utilisation d'une bombe atomique n’a fait aucune distinction entre un bébé, un enfant, une femme, un vieillard ou un jeune.
Gaza et Hiroshima partagent un bilan humain terriblement lourd. Il y a 80 ans, le bombardement d’Hiroshima tua instantanément près de 70 000 personnes ; ce chiffre grimpa à environ 140 000 à la fin de 1945. Aujourd’hui, à Gaza, le nombre de morts a dépassé les 60 000, et près de 10 % de la population a été tuée, blessée ou portée disparue dans ce que beaucoup qualifient de génocide.
C’est sans doute pour éviter la reproduction d’un “nouveau Hiroshima” que depuis hier et pour la première fois, la Palestine participe à Hiroshima à la commémoration du 80e anniversaire du bombardement atomique de la ville, a rapporté l’agence Kyodo News.
“En tant que première ville à avoir subi une dévastation nucléaire (...), nous voulons transmettre au monde l’”esprit de Hiroshima”, qui aspire à une paix véritable, et encourager une prise de conscience populaire en faveur de la paix”, a déclaré Matsui à Kyodo News.
Alors que Gaza et Hiroshima sont désormais liées par une tragédie aux résonances historiques, le principal parti d’opposition japonais a exhorté, lundi, le gouvernement à reconnaître "sans délai" un État palestinien. Il a également renouvelé son appel à Israël pour qu’il mette un terme à ses attaques contre Gaza, afin de prévenir une aggravation de la crise humanitaire — et d’éviter de reproduire un “nouvel Hiroshima”.
