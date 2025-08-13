Le 10 août, six journalistes palestiniens ont été tués lors d’une frappe israélienne à Gaza. Tandis que nombre de médias français se sont contentés d’un récit factuel, largement calqué sur les dépêches reprenant des sources officielles, plusieurs rédactions européennes ont brisé le ton neutre, accusant Israël de cibler la presse et dénonçant une dérive inquiétante contre la liberté d’information.

En France, les grands médias ont fait le choix de la simplicité administrative, reprenant sans distance les dépêches AFP. France 24, Le Figaro, RFI ou TV5Monde ont déversé des chiffres et des noms, mais ont soigneusement évité de creuser la nature politique et juridique de ce carnage.

Le soupçon d’un assassinat ciblé, pourtant largement dénoncé par Reporters sans frontières, Amnesty et d’autres ONG, a été effleuré à peine, voire purement occulté. Les communiqués israéliens qualifiant ces morts de “dommages collatéraux” sur des “cibles militaires” ont été reproduits sans contrepoids, presque comme une vérité incontestable, laissant la porte ouverte à une narration biaisée, où la responsabilité israélienne est diluée et le contexte stratégique soigneusement ignoré.

La dépêche AFP, un paravent



Dans les heures qui ont suivi le drame, la plupart des grands médias français — de France Info au Figaro en passant par Libération — se sont contentés de reprendre la dépêche AFP, réduisant l’événement à quelques lignes factuelles. Aucune enquête propre, peu de contextualisation, encore moins d’interrogations sur la responsabilité d’Israël dans ces assassinats répétés de professionnels de l’information.

Les articles ont parlé de “morts” ou de “frappes ayant touché des journalistes”, une formulation qui dilue la responsabilité et entretient l’idée d’un accident de guerre. Le terme “assassinat”, pourtant employé par de nombreuses ONG, est largement évité. Dans certains cas, les victimes sont présentées comme “se trouvant à proximité d’objectifs militaires”, un langage calqué sur les communiqués israéliens.

Pire encore, des médias comme BFMTV, TV5 Monde ou France Info/France Télévisions ont relayé les accusations israéliennes, rapportant que l’armée israélienne avait affirmé avoir ciblé Anas Al-Sharif parce qu’il était un "terroriste" du Hamas se faisant passer pour un journaliste.

Des lignes éditoriales à couteaux tirés

Toutefois, d’autres médias français ont adopté une position un peu plus révélée. Le Monde a adopté un ton plus analytique, rappelant que plus de cent journalistes palestiniens ont été tués depuis le début du conflit et que les autorités israéliennes restreignent sévèrement l’accès des reporters étrangers à Gaza.

Les médias indépendants comme Acrimed ou Orient XXI ont été plus virulents, accusant les rédactions dominantes de minimiser la portée politique et juridique de ces assassinats, voire de reprendre sans distance des éléments de langage israéliens, présentant parfois les journalistes comme “victimes collatérales”. Mais ces analyses restent marginalisées, rarement reprises par les grands journaux ou les chaînes d’information en continu.

Le Parisien a lui publié un portrait du correspondant emblématique Anas Al Sharif, ce qui peut être perçu comme une prise de position subtile et symbolique. Il inscrit le journaliste dans la sphère du représentant humain de la vérité médiatique, plutôt que de la version militaire officielle.

Couverture biaisée

Plusieurs collectifs pro-palestiniens et associations, dont l’AFPS, dénoncent un biais structurel dans la couverture médiatique française : surpondération des sources officielles israéliennes, faible mise en valeur des témoignages palestiniens et absence d’investigation indépendante sur les attaques. Ces critiques rappellent que des mobilisations de soutien aux journalistes palestiniens, organisées en France ces derniers mois, ont reçu très peu de couverture dans les grands médias.

Ce traitement met en lumière une fracture profonde au cœur du paysage médiatique français. D’un côté, les grands médias nationaux se retranchent derrière des dépêches froides, jouant la carte d’une neutralité institutionnelle qui sonne souvent creux. De l’autre, des médias engagés et des ONG dénoncent cette “neutralité de façade” : en effaçant le contexte crucial, elle sert à estomper la responsabilité directe d’Israël.

Pour ces défenseurs d’un journalisme combatif, ne pas qualifier clairement ces assassinats de ciblages délibérés contre la presse, c’est finalement valider, par omission, le récit israélien. Une complicité silencieuse qui menace l’éthique même du métier.

Par contre, dans la presse de pays clés de l’Union européenne, on perçoit une tendance claire à la critique mesurée mais affirmée du récit israélien sur ces assassinats.

Il reste que la tonalité varie selon les traditions médiatiques nationales et la proximité diplomatique avec Israël, mais la vigilance critique est manifeste.

Allemagne: un ton inhabituellement tranché

Outre-Rhin, Der Spiegel et Süddeutsche Zeitung ont couvert l’événement avec une forte insistance sur le bilan humain et le statut civil des victimes. Le ministère allemand des Affaires étrangères s’est dit “consterné” et a exigé des “preuves claires et crédibles” concernant les allégations israéliennes.

Le syndicat allemand des journalistes (DJV) a été plus frontal encore, parlant d’“attaque totalement injustifiable” et accusant Israël de saper la liberté d’informer. Ce positionnement marque un glissement notable par rapport à la prudence traditionnelle de Berlin vis-à-vis de Tel-Aviv.