Dans une vidéo publiée le 3 août 2025, le rabbin extrémiste français David Daniel Cohen s’est livré à une violente diatribe, mêlant menaces de mort directes contre le président Emmanuel Macron et propos scandaleux contre les Palestiniens.

“Ce président français, il faut qu’il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil”, affirme-t-il, avant d’ajouter : “Dieu va lui montrer ce que ça veut dire de vouloir être aussi effronté [...] Ce n’est pas contre le peuple juif seulement, c’est contre Dieu qui a dit que cette terre serait donnée au peuple d’Israël.”

Dans la suite de la vidéo, Cohen qualifie les Palestiniens de “nomades [...] de passage”, et les invite à “se dépêcher de faire leurs bagages et de s’en aller”, estimant qu’ils “ne pourront pas rester dans cette terre quoi qu’il arrive”.

Ces propos, violents et explicitement menaçants envers le chef de l’État français, ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes interpellent le gouvernement, et en particulier le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui n’a à ce jour émis aucune réaction officielle, malgré la gravité des menaces proférées.

Cette absence de réaction contraste farouchement avec la rapidité et la fermeté des autorités françaises face à des imams accusés de propos polémiques, et bien moins graves que ceux de David Daniel Cohen.

Expulsions express pour les imams

En février 2024, l’imam tunisien Mahjoub Mahjoubi, officiant à la mosquée de Bagnols-sur-Cèze (Gard), a été arrêté à son domicile à l’aube puis expulsé vers la Tunisie le jour même.