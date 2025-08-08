FRANCE
Une enquête ouverte après des propos menaçants d'un rabbin israélien visant Macron
Le rabbin David Daniel Cohen s'en est pris à Emmanuel Macron, à qui il reproche son projet de reconnaître l'État de Palestine en septembre.
Le président français Macron au palais de l'Élysée à Paris / Reuters
il y a 10 heures

À la suite des signalements du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau et d'une plateforme de signalements de contenus haineux et violents en ligne, une enquête a été ouverte "concernant des menaces de mort à l'encontre du président de la République", a précisé le parquet de Paris. 

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a-t-on ajouté.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, le rabbin David Daniel Cohen s'en est pris à Emmanuel Macron, à qui il reproche son projet de reconnaissance de l'État de Palestine.

Avec cette reconnaissance, prévue en septembre, le président français exprimerait "son antisémitisme profond" et lance "une déclaration de guerre à Dieu", dit en français le rabbin dans cette vidéo de 37 minutes intitulée "La téfila de Moché Rabbénous - La fin de la France et de l'Iran".

"Ce président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil. Dieu va lui montrer ce que ça veut dire de vouloir être aussi effronté et de vouloir avoir des déclarations contre Dieu", poursuit-il.

Condamnant "avec force les propos abjects et intolérables de Daniel David Cohen", le grand rabbin de France, Haïm Korsia, sur X, a tenu "à préciser qu'il n'a jamais exercé de fonction rabbinique en France, qu'il n'a pas été formé ni n'est diplômé de l'école rabbinique de France".


SOURCE:AFP
