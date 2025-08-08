À la suite des signalements du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau et d'une plateforme de signalements de contenus haineux et violents en ligne, une enquête a été ouverte "concernant des menaces de mort à l'encontre du président de la République", a précisé le parquet de Paris.

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a-t-on ajouté.



Dans une vidéo diffusée sur YouTube, le rabbin David Daniel Cohen s'en est pris à Emmanuel Macron, à qui il reproche son projet de reconnaissance de l'État de Palestine.