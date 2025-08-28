POLITIQUE
Israël rase Al Zeitoun: plus de 1 500 maisons détruites dans l'offensive sur la ville de Gaza
L’armée israélienne combine engins de chantier, robots piégés et drones quadricoptères larguant des explosifs sur les toits des habitations.
28 août 2025

Israël a intensifié son opération terrestre à Gaza-Ville, réduisant en ruines le quartier d’Al Zeitoun. L’usage massif de drones et de robots chargés d’explosifs a provoqué l’exode de la grande majorité des habitants et suscité une vague d’indignation internationale face aux accusations de crimes de guerre.

Selon la Défense civile palestinienne, plus de 1 500 maisons ont été démolies depuis le début du mois. Son porte-parole, Mahmoud Bassal, affirme qu’aucun bâtiment ne subsiste dans la partie sud du quartier depuis l’approbation par Israël d’un plan d’occupation de Gaza.

L’armée israélienne combine engins de chantier, robots piégés et drones quadricoptères larguant des explosifs sur les toits des habitations. Ces méthodes, explique Bassal, démultiplient l’ampleur de la destruction.

Cette stratégie de démolition systématique a déjà contraint 80 % des habitants d’Al Zeitoun à fuir vers l’ouest et le nord de Gaza-Ville.

Le 8 août, le cabinet de sécurité israélien a validé un plan prévoyant le déplacement forcé d’environ un million de Palestiniens vers le sud, l’encerclement de Gaza-Ville, puis son occupation à l’issue d’une campagne d’attaques intensives.

Depuis octobre 2023, près de 63 000 Palestiniens ont été tués à Gaza. L’enclave, ravagée par la guerre, est désormais frappée par une famine imposée par Israël.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Israël fait également face à une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice.

