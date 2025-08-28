Israël a intensifié son opération terrestre à Gaza-Ville, réduisant en ruines le quartier d’Al Zeitoun. L’usage massif de drones et de robots chargés d’explosifs a provoqué l’exode de la grande majorité des habitants et suscité une vague d’indignation internationale face aux accusations de crimes de guerre.

Selon la Défense civile palestinienne, plus de 1 500 maisons ont été démolies depuis le début du mois. Son porte-parole, Mahmoud Bassal, affirme qu’aucun bâtiment ne subsiste dans la partie sud du quartier depuis l’approbation par Israël d’un plan d’occupation de Gaza.

L’armée israélienne combine engins de chantier, robots piégés et drones quadricoptères larguant des explosifs sur les toits des habitations. Ces méthodes, explique Bassal, démultiplient l’ampleur de la destruction.

Cette stratégie de démolition systématique a déjà contraint 80 % des habitants d’Al Zeitoun à fuir vers l’ouest et le nord de Gaza-Ville.