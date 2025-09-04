La Cour européenne dit qu'il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, touchant à l'interdiction de la torture et au droit au respect de la vie privée.

La France devra verser à la requérante, E.A., 20.000 euros au titre du dommage moral et 1.503,77 euros pour ses frais de justice.

Celle-ci, identifiée par ses initiales pour protéger son anonymat, née en 1983, était préparatrice en pharmacie à l'hôpital de Briey (Meurthe-et-Moselle) en 2010, quand elle a entamé une relation avec un chef de service, K.B., né en 1967.

"Lacunes du cadre juridique"



Elle a porté plainte en 2013 pour "viol avec torture et actes de barbarie par une personne abusant de son autorité", "violences physiques et psychologiques" et "harcèlement et agression sexuels".



Mais le prévenu, condamné en première instance pour violences volontaires et harcèlement sexuel, a été totalement relaxé en 2021 par la cour d'appel de Nancy, les juges estimant que comme les deux protagonistes avaient signé un contrat régissant leur relation, celle-ci était consentie.

Ayant épuisé les voies de recours en France, la plaignante a saisi la CEDH.

Celle-ci lui a donné raison, pointant du doigt les "lacunes du cadre juridique" ainsi que "des défaillances rencontrées lors de sa mise en œuvre", citant "l'exclusion des atteintes sexuelles dénoncées par E.A. du cadre de l'enquête", le "caractère parcellaire des investigations", "la durée excessive de la procédure", et les "conditions dans lesquelles le consentement d'E.A. a été apprécié par les juridictions".

La Cour réaffirme dans cet arrêt que "le consentement doit traduire la libre volonté d'avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances".