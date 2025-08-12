L’ancienne ministre des Affaires européennes entre 2002 et 2004, Noëlle Lenoir, est désormais visée par des actions en justice suite à des propos controversés qu’elle a tenus lors d’une intervention sur la chaîne CNews. La députée écologiste Sabrina Sebaihi a saisi la procureure de Paris, dénonçant des déclarations à connotation raciste.



Vendredi dernier, dans l’émission, Mme Lenoir, a affirmé que "des millions d’Algériens" résidant en France représentent "des risques majeurs" et sont de potentiels terroristes, ce qui a été considéré comme une stigmatisation grave et injustifiée.

Sabrina Sebaihi a expliqué que "assimiler des millions d’Algériens à des criminels ne peut être considéré comme une opinion, mais constitue un délit" et que ces propos doivent être sanctionnés.



Une mobilisation de la diaspora algérienne