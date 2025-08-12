L’ancienne ministre des Affaires européennes entre 2002 et 2004, Noëlle Lenoir, est désormais visée par des actions en justice suite à des propos controversés qu’elle a tenus lors d’une intervention sur la chaîne CNews. La députée écologiste Sabrina Sebaihi a saisi la procureure de Paris, dénonçant des déclarations à connotation raciste.
Vendredi dernier, dans l’émission, Mme Lenoir, a affirmé que "des millions d’Algériens" résidant en France représentent "des risques majeurs" et sont de potentiels terroristes, ce qui a été considéré comme une stigmatisation grave et injustifiée.
Sabrina Sebaihi a expliqué que "assimiler des millions d’Algériens à des criminels ne peut être considéré comme une opinion, mais constitue un délit" et que ces propos doivent être sanctionnés.
Une mobilisation de la diaspora algérienne
L’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne a également saisi le tribunal administratif de Paris contre CNews. Elle estime que les propos tenus à l’antenne constituent une incitation à la haine raciale et une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes en raison de leur origine.
L’association demande au tribunal d’ordonner à CNews, dans un délai d’urgence, la diffusion d’un bandeau rectificatif et des excuses publiques adressées à la diaspora algérienne et aux binationaux franco-algériens. Elle sollicite également une amende de 50 000 euros pour faire respecter cette obligation.