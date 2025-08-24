POLITIQUE
2 min de lecture
Gaza: huit nouveaux Palestiniens morts de faim en 24 heures, la crise humanitaire s’aggrave
Les pénuries alimentaires, le manque de soins médicaux et les bombardements continus ont créé une crise humanitaire sans précédent.
La famine sévit à Gaza / AA
24 août 2025

Au cours des dernières 24 heures, huit Palestiniens sont morts de faim, portant à 289 le nombre total de victimes de la famine, dont 115 enfants, depuis le début de la guerre en octobre 2023, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans le même laps de temps, 64 corps ont été transférés vers les hôpitaux, et 278 personnes ont été blessées lors de frappes israéliennes, portant le total des blessés depuis le début de l’offensive israélienne à 157 951.

 Le ministère souligne que de nombreuses victimes restent coincées sous les décombres ou sur les routes, car les secouristes ne peuvent pas atteindre certaines zones en raison des bombardements continus.

 Par ailleurs, 19 Palestiniens ont été tués et plus de 123, blessés par des tirs de l’armée israélienne alors qu’ils tentaient d’obtenir de l’aide humanitaire dans l’enclave. Depuis le 27 mai, 2 095 Palestiniens ont été tués en cherchant à se procurer une aide, avec 15 431 autres blessés.

 Les organisations humanitaires dénoncent régulièrement l’impossibilité d’acheminer nourriture et médicaments, aggravant la souffrance des civils. Les pénuries alimentaires, le manque de soins médicaux et les bombardements continus ont créé une crise humanitaire sans précédent.

Le ministère palestinien de la Santé appelle la communauté internationale à agir rapidement, afin de permettre un accès humanitaire sécurisé et de protéger les populations civiles.

