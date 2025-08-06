Sept professionnels de la santé – cinq médecins et deux infirmières – français et suisses, de retour de plusieurs missions humanitaires à Gaza depuis novembre 2023, ont livré des témoignages accablants au journal Le Monde.

Tous évoquent une situation sans précédent : un système de santé totalement débordé, une population civile ravagée par la guerre, et un sentiment d’abandon face à la torpeur européenne.

Mehdi El Melali, urgentiste de 33 ans, qui a passé trois semaines à Gaza en juillet 2024 dans le cadre d’une mission d’Al-Rahma et PalMed Europe, se rappelle avoir reçu une trentaine de blessés, à l’hôpital indonésien au nord de Gaza, tous de la même famille.

Dès son arrivée, on lui annonce la mort d’un gamin.

“La mère était un peu perturbée, elle ne savait pas trop quoi faire. On lui a dit que l’un de ses fils était décédé. Elle l’a embrassé sur le front, puis elle s’est mise à compter ses autres enfants en cherchant son quatrième, âgé de 14 ans. Il n’était pas là. On ne l’a jamais retrouvé”, relate-t-il.

À son retour, il dit avoir du mal à reprendre une vie normale. Le décalage entre la violence extrême vécue sur place et la vie quotidienne en France provoque un sentiment d’isolement. “Une partie de moi est restée là-bas. J’ai du mal à couper”, confie-t-il.

“Quand ils mouraient, on les poussait dans un coin”

François Jourdel, chirurgien orthopédiste de 54 ans, est un vétéran des terrains de guerre depuis 1997.

Il affirme n’avoir jamais rien vu de comparable : “Les bombardements y sont incessants et les gens ne peuvent pas fuir. Toute la population est touchée”, témoigne-t-il.

“Parfois jusqu’à cinq ou six, en une minute”. Ces bombardements sont d’une extrême violence, comme un tremblement de terre. Tout l’hôpital était secoué par des ondes de choc qui faisaient trembler les vitres”, se souvient le chirurgien français.

Le constat est partagé par tous: à Gaza, les frappes israéliennes sont massives, répétées, et frappent indistinctement les civils.

Enfants, femmes et vieillards, tous blessés, sont admis dans les hôpitaux où le tri des victimes devient quasi impossible car les explosifs sont utilisés de manière massive dans des zones densément peuplées.

Les structures hospitalières sont totalement dépassées. À Deir Al-Balah, Karin Huster, infirmière et responsable médicale pour Médecins sans frontières (MSF), a travaillé à l’hôpital Al-Aqsa qu’elle décrit comme une clinique de fortune avec trois lits aux urgences.

“Des patients gisaient par terre, éviscérés. Quand ils mouraient, on les poussait dans un coin : on n’avait pas le temps de les emmener à la morgue parce que d’autres blessés arrivaient”, décrit-elle.

Avant Gaza, Karin Huster a travaillé à Mossoul en Irak, à Haïti, et dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo.

“Mais moi, jamais je n’avais connu une telle situation dans laquelle la population n’a pas le droit d’exister. A Gaza, c’est la population civile qui paie. Israël a les moyens d’éviter ça, mais il choisit d’être inhumain”, s’indigne-t-elle.