Après avoir annoncé son intention de reconnaître l’État palestinien, le gouvernement français envisage d’ouvrir une ambassade à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Ofer Bronchtein, représentant spécial du président français Emmanuel Macron pour la question Israël-Palestine, a rappelé à la chaîne israélienne Kanal 12 que la France prévoit de reconnaître l’État palestinien.

Bronchtein a souligné que si la Palestine avait déjà été un État indépendant, les événements du 7 octobre ne se seraient pas produits et que la création d’un État palestinien correspond aux intérêts d’Israël.