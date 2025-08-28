FRANCE
Paris envisage d’ouvrir une ambassade à Ramallah après la reconnaissance de la Palestine
"Si Israël envahit Gaza, il fera face à une forte opposition de la communauté internationale", a affirmé le représentant spécial du président français Emmanuel Macron pour la question Israël-Palestine.
Le président français Macron et son homologue palestinien Abbas à Ramallah / Reuters
28 août 2025

Après avoir annoncé son intention de reconnaître l’État palestinien, le gouvernement français envisage d’ouvrir une ambassade à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Ofer Bronchtein, représentant spécial du président français Emmanuel Macron pour la question Israël-Palestine, a rappelé à la chaîne israélienne Kanal 12 que la France prévoit de reconnaître l’État palestinien.

Bronchtein a souligné que si la Palestine avait déjà été un État indépendant, les événements du 7 octobre ne se seraient pas produits et que la création d’un État palestinien correspond aux intérêts d’Israël.

Il a également indiqué que la France prévoit de reconnaître la Palestine en septembre et qu’après cette décision, le pays examinera l’ouverture d’une ambassade à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

"Si Israël envahit Gaza, il fera face à une forte opposition de la communauté internationale", a estimé Ofer Bronchtein, précisant que Paris tente d’empêcher les plans israéliens pour occuper Gaza.

Pour rappel, le 24 juillet dernier, Emmanuel Macron avait annoncé sa décision de reconnaître l’État palestinien et indiqué qu’il ferait une déclaration officielle lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre prochain.

SOURCE:TRT français et agences
