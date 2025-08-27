Le président français Emmanuel Macron a adressé une réponse de six pages, sans doute pesées et sous-pesées, à Benyamin Netanyahu, une semaine après que ce dernier s’était fendu d’une lettre pleine de morgue arguant que la reconnaissance d’un État de Palestine allait provoquer une montée de l’antisémitisme en France.

La lettre commence par un reproche : celle du Premier ministre israélien a été rendue publique avant même qu’Emmanuel Macron ne la reçoive. Le Président français rend la sienne publique après que le gouvernement israélien a reçu la missive, “c’est là l’élémentaire courtoisie”.

En Relation TRT Global - “Antisémitisme”: quand l’accusation de Netanyahu s’invite dans la politique française

Le chef de l’État français balaie les accusations d’inaction face à des gestes d’antisémitisme, et rappelle toutes les mesures prises, soulignant qu’un conflit qui n’est pas celui des Français pèse sur la communauté nationale”.

Viennent ensuite quelques mises au point qui peuvent se résumer ainsi : Israël ne peut se dédouaner des conséquences du conflit à Gaza, dont il porte la responsabilité.

Emmanuel Macron défend également la décision de la France de reconnaître un État de Palestine, la seule voie possible vers un retour à la paix dans la région, selon le président français.