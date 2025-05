Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al Burhan, est arrivé au palais présidentiel de la capitale et a déclaré que Khartoum était “libre” après l’expulsion des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

"C’est fini... Khartoum est libre", a déclaré al Burhan, mercredi, au palais présidentiel, entouré de dizaines de soldats, peu après que l’armée a repris l’aéroport de Khartoum.

Plus tôt dans la journée du mercredi, la plateforme officielle du gouvernement de l’État de Khartoum a déclaré sur Facebook qu’il n’y avait plus de FSR à Khartoum.

C’est la première fois que l’hélicoptère du président du Conseil souverain atterrit dans la capitale soudanaise depuis le début de la guerre civile il y a près de deux ans.

L’armée a annoncé, vendredi, qu’elle avait repris le contrôle du palais présidentiel, tandis que les FSR ont minimisé cette perte, insistant sur le fait qu’elle ne signifiait pas une défaite.

Les FSR “ne se sont pas effondrées”

Pendant ce temps, Basha Tabiq, conseillère du commandant des FSR, a rejeté les allégations selon lesquelles l’armée avait remporté une victoire à Khartoum, insistant sur le fait que le groupe paramilitaire restait intact.

Tabiq a écrit sur X que les forces paramilitaires ne se sont pas “effondrées” et “ne le seront jamais”, ajoutant que l’armée n’a remporté aucune “victoire” sur ses combattants à Khartoum.

Elle a toutefois ajouté plus tard que “pour des raisons stratégiques militaires, les dirigeants ont décidé de repositionner nos forces à Omdurman en raison de divers facteurs logistiques et opérationnels”.

Après la prise de contrôle de Khartoum par les FSR, les autorités soudanaises ont transféré la capitale temporaire à Port-Soudan, sur la côte de la mer Rouge.

Ces derniers jours, l’armée a également repris le contrôle d’importants bâtiments gouvernementaux et du secteur privé dans le centre de Khartoum et le district d’al Muqrin.

Le contrôle territorial des FSR s’est rapidement réduit ces dernières semaines, l’armée reprenant des zones dans les États de Khartoum, d’Al Jazira, du Nil Blanc, du Kordofan du Nord, de Sennar et du Nil Bleu.

L’armée et les FSR mènent depuis la mi-avril 2023 une guerre qui a fait plus de 20 000 victimes et déplacé 14 millions de personnes, selon l’ONU et les autorités locales.

Des recherches menées dans des universités américaines estiment toutefois le nombre de morts à environ 130 000.

La communauté internationale et l’ONU ont appelé à la fin de la guerre, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes sont confrontées à la famine et à la mort en raison des pénuries alimentaires. Le conflit s’est étendu à 13 des 18 États soudanais.