Dans un communiqué, le Bureau des médias du gouvernement de Gaza indique qu'Israël, profitant du silence international et de la complicité de la communauté internationale, perpètre depuis 700 jours des crimes de génocide et de nettoyage ethnique à Gaza.

Le communiqué précise que plus de 2,4 millions de civils sont visés à Gaza.

Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza y indique, en outre, que l’armée israélienne a détruit environ 90 % dEs infrastructures de Gaza, provoquant des pertes matérielles évaluées à 68 milliards de dollars (environ 61,9 milliards d’euros) et contrôlant plus de 80 % du territoire.

Il souligne que « l’occupant israélien a commis pendant cette période des massacres sanglants ayant entraîné la mort ou la disparition de 73 731 Palestiniens, dont plus de 20 000 enfants et 12 500 femmes ».

Il signale également que 2 700 familles ont été totalement anéanties et rayées des registres, que 1 670 professionnels de santé, 248 journalistes, 139 membres de la défense civile et 173 employés municipaux ont été tués.

Le nombre des blessés dépasse les 162 000. Et des milliers d’entre eux souffrent de perte de membres, de paralysie ou de cécité.