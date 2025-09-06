Les forces israéliennes ont mené, vendredi, une série de frappes meurtrières sur la ville de Gaza et ses environs, tuant plus de 50 Palestiniens, dont au moins sept enfants, selon des sources médicales locales.

L’assaut a continué jusque dans la nuit, visant notamment des habitations dans le camp de réfugiés de Shati. À l’hôpital al-Shifa, cinq personnes, dont un enfant, ont été recensées parmi les victimes après une frappe contre une maison.

Quelques heures plus tard, cinq autres personnes ont été tuées dans le même camp, près de la place al-Shuhada.

Le ministre israélien de la Défense a affirmé que les “portes de l’enfer” s’ouvraient à Gaza, alors que l’armée a détruit un immeuble résidentiel de grande hauteur dans un quartier densément peuplé.



Selon la direction de la tour Mushtaha, où s’étaient réfugiés des Palestiniens déplacés par les ordres d’évacuation répétés, deux frappes de missiles lancées par des chasseurs F-16 ont réduit le bâtiment en ruines.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a salué publiquement la destruction de l’immeuble, diffusant une vidéo de l’effondrement accompagnée d’un drapeau israélien.