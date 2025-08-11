Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto a estimé que le gouvernement israélien a "perdu la raison et son humanité" et évoqué la possibilité de sanctions, dans un entretien lundi dans le quotidien La Stampa.

"Ce qui est en train de se passer est inacceptable. Nous ne faisons pas face à une opération militaire avec des dommages collatéraux, mais à la négation pure du droit et des valeurs fondatrices de notre civilisation", a souligné M. Crosetto.

"Nous sommes engagés sur le front de l'aide humanitaire mais, au-delà des condamnations, nous devons à présent trouver le moyen de forcer" le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "à penser avec clarté", ajoute-t-il.

Interrogé sur de possibles sanctions internationales contre Israël, le ministre a estimé que “des décisions doivent être prises" face à "l'occupation de Gaza et certains actes graves en Cisjordanie”.

"Ce ne serait pas contre Israël mais une manière de sauver ce peuple d'un gouvernement qui a perdu la raison et son humanité", a-t-il poursuivi.