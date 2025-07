L'armée israélienne n’observe aucun répit dans son offensive militaire à Gaza, 667 jours après le début des opérations. Le Croissant-Rouge palestinien a signalé la mort d'au moins cinq Palestiniens lors d'attaques israéliennes à l'aube, et plusieurs autres ont été ensevelis sous les décombres d'une maison dans le camp de réfugiés de Shati, à l'ouest de la ville de Gaza.

WAFA a également fait état de frappes israéliennes sur la tour al-Awda, située près de l'hôpital al-Quds, dans le quartier de Tel Al-Hawa, au sud-ouest de la ville.

Palestiniens, dont des enfants, ont été tués lors d'une attaque israélienne visant des tentes abritant des personnes déplacées dans le quartier d'al-Rimal, à l'ouest de Gaza, où des dizaines de familles avaient trouvé refuge pour échapper aux frappes aériennes.

Trois soldats israéliens tués

Pour autant, l'armée israélienne est confrontée à la résistance palestinienne qui agit par embuscade. C’est ainsi que trois soldats israéliens ont été tués lors de combats dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé l'armée, lundi.

Un communiqué militaire précise que les soldats tués servaient dans le 52e bataillon du Corps blindé, tandis qu'un quatrième soldat a été grièvement blessé.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, les soldats ont été tués dans l'explosion d'un char à Jabalia, probablement par un obus antichar.

Ordre d'évacuation

Dans sa logique de vider le nord de Gaza de ses habitants, l'armée israélienne a lancé de nouveaux ordres d'évacuation forcée contre les civils vivant dans 16 zones de cette partie de l’enclave palestinienne.

Un porte-parole de l'armée a déclaré que cette menace constituait un “avertissement urgent à toutes les personnes encore présentes dans la ville de Gaza et à Jabalia” dans les quartiers mentionnés, les invitant à “évacuer immédiatement vers le sud, en direction d'al-Mawasi”.

Les soi-disant “zones sûres”, dont al-Mawasi à Khan Younis, sont régulièrement attaquées par Israël, bien que l'armée force les Palestiniens à s'y installer.

Plus de 21 mois après le début de la guerre génocidaire, le 7 octobre 2023, les factions de la résistance palestinienne continuent de mener des embuscades bien planifiées dans la région, infligeant des pertes aux forces israéliennes, démontrant ainsi l'incapacité de Tel Aviv à atteindre ses objectifs de guerre.

Selon les chiffres de l'armée israélienne, au moins 893 soldats ont été tués et 6 099 autres blessés depuis le début de la guerre de Gaza fin 2023.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël mène une offensive brutale sur Gaza depuis octobre 2023, tuant près de 58 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Ces bombardements incessants ont détruit l'enclave et provoqué des pénuries alimentaires et la propagation de maladies.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

