Assassinat de la journaliste Islam Abed à Gaza: indignation et appels à rendre des comptes
Selon le Bureau des médias de Gaza, ce drame porte à 247 le nombre de professionnels des médias tués depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Israêl cible les journalistes palestiniens à Gaza / AA
1 septembre 2025

La bande de Gaza continue de payer un lourd tribut parmi les journalistes. Dimanche, la journaliste palestinienne Islam Abed a été tuée lors d’un bombardement israélien. Selon le Bureau des médias de Gaza, ce drame porte à 247 le nombre de professionnels des médias tués depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Dans un communiqué, le Bureau des médias a condamné “dans les termes les plus forts” l’assassinat d’Islam Abed, accusant l’armée israélienne de cibler délibérément les journalistes afin d’étouffer la vérité.

“Nous tenons l’occupation et les pays complices de ce génocide pour pleinement responsables de ces crimes odieux”, souligne le Bureau des médias, appelant la communauté internationale à agir pour mettre fin à cette politique d’impunité.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a lui aussi dénoncé “une attaque contre la liberté de la presse et le droit du peuple palestinien à témoigner de sa propre tragédie”, ajoutant que ces crimes ne faisaient que renforcer la détermination des journalistes à continuer leur mission.

La presse palestinienne dans la ligne de mire

Des organisations de défense des journalistes, dont Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), ont également réagi avec indignation.

RSF a rappelé que Gaza est devenue “la zone la plus meurtrière au monde pour les journalistes au XXIᵉ siècle” et a exigé que “des enquêtes indépendantes et transparentes soient ouvertes sur chaque assassinat de journaliste”.

Le CPJ a, de son côté, accusé Israël de violer le droit international humanitaire, soulignant que les journalistes doivent être considérés comme des civils protégés en temps de guerre.

Avec l’assassinat d’Islam Abed, la profession vit une hécatombe sans précédent. Plusieurs syndicats palestiniens de journalistes ont dénoncé un “massacre ciblé” visant à détruire la mémoire collective en empêchant la couverture médiatique des souffrances des civils.

La mort d’Islam Abed s’ajoute à une longue liste de journalistes tombés à Gaza, transformant l’enclave assiégée en un cimetière pour la presse.

SOURCE:TRT français et agences
