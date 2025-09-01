La bande de Gaza continue de payer un lourd tribut parmi les journalistes. Dimanche, la journaliste palestinienne Islam Abed a été tuée lors d’un bombardement israélien. Selon le Bureau des médias de Gaza, ce drame porte à 247 le nombre de professionnels des médias tués depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Dans un communiqué, le Bureau des médias a condamné “dans les termes les plus forts” l’assassinat d’Islam Abed, accusant l’armée israélienne de cibler délibérément les journalistes afin d’étouffer la vérité.

“Nous tenons l’occupation et les pays complices de ce génocide pour pleinement responsables de ces crimes odieux”, souligne le Bureau des médias, appelant la communauté internationale à agir pour mettre fin à cette politique d’impunité.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a lui aussi dénoncé “une attaque contre la liberté de la presse et le droit du peuple palestinien à témoigner de sa propre tragédie”, ajoutant que ces crimes ne faisaient que renforcer la détermination des journalistes à continuer leur mission.

La presse palestinienne dans la ligne de mire