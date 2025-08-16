Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont conclu leur sommet en Alaska sans annoncer d’accord, y compris sur la priorité affichée par Trump : mettre fin à la guerre en Ukraine.



Lors d’une apparition conjointe après près de trois heures de réunion sur la base militaire de Joint Base Elmendorf-Richardson vendredi, Trump a déclaré : “Il y a eu beaucoup, beaucoup de points sur lesquels nous nous sommes mis d’accord. Je dirais qu’il y en a deux ou trois très importants sur lesquels nous n’avons pas encore abouti, mais nous avons fait des progrès”, s’exprimant devant un fond portant l’inscription Pursuing Peace (« Œuvrer pour la paix »).



Il n’a pas précisé les points restants, ni confirmé qu’ils concernaient directement l’Ukraine.

Poutine n’a signalé aucun changement dans la position russe, décrivant le conflit comme enraciné dans des “menaces fondamentales à notre sécurité” et affirmant qu’un règlement durable exigeait de traiter “les causes premières du conflit” — une formule employée par Moscou pour désigner ses exigences : que l’Ukraine cède du territoire, se désarme, renonce à l’OTAN et change de gouvernement.



“Nous espérons que Kiev et les capitales européennes l’appréhenderont de manière constructive et ne viendront pas mettre des bâtons dans les roues”, a déclaré Poutine.

“La prochaine fois à Moscou”



Il a également repris à son compte l’affirmation de Trump selon laquelle la guerre n’aurait pas éclaté si celui-ci avait été président en 2022, disant : “Je suis convaincu que cela aurait bien été le cas”.



Trump a indiqué qu’il appellerait les dirigeants de l’OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres responsables pour les informer des discussions.



Avant de partir sans répondre aux questions des journalistes, Trump a lancé à Poutine : “On se reverra probablement très bientôt”.



Poutine a répliqué en anglais : “Next time in Moscow”.



Trump a répondu : “Oh, intéressant… Je vais prendre quelques critiques pour ça, mais je peux envisager que cela arrive”.

Le sommet avait commencé par un accueil remarquablement chaleureux réservé à Poutine, pourtant sous sanctions américaines et recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Ukraine.



Trump l’a salué sur le tarmac avec une poignée de main, des sourires et un tapis rouge, tandis que des avions militaires américains, dont un bombardier B-2, survolaient la zone.



Les deux dirigeants ont ensuite pris place ensemble dans la limousine présidentielle américaine, sans interprète — un geste inhabituel pour les chefs de deux puissances rivales.