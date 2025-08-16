Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont conclu leur sommet en Alaska sans annoncer d’accord, y compris sur la priorité affichée par Trump : mettre fin à la guerre en Ukraine.
Lors d’une apparition conjointe après près de trois heures de réunion sur la base militaire de Joint Base Elmendorf-Richardson vendredi, Trump a déclaré : “Il y a eu beaucoup, beaucoup de points sur lesquels nous nous sommes mis d’accord. Je dirais qu’il y en a deux ou trois très importants sur lesquels nous n’avons pas encore abouti, mais nous avons fait des progrès”, s’exprimant devant un fond portant l’inscription Pursuing Peace (« Œuvrer pour la paix »).
Il n’a pas précisé les points restants, ni confirmé qu’ils concernaient directement l’Ukraine.
Poutine n’a signalé aucun changement dans la position russe, décrivant le conflit comme enraciné dans des “menaces fondamentales à notre sécurité” et affirmant qu’un règlement durable exigeait de traiter “les causes premières du conflit” — une formule employée par Moscou pour désigner ses exigences : que l’Ukraine cède du territoire, se désarme, renonce à l’OTAN et change de gouvernement.
“Nous espérons que Kiev et les capitales européennes l’appréhenderont de manière constructive et ne viendront pas mettre des bâtons dans les roues”, a déclaré Poutine.
“La prochaine fois à Moscou”
Il a également repris à son compte l’affirmation de Trump selon laquelle la guerre n’aurait pas éclaté si celui-ci avait été président en 2022, disant : “Je suis convaincu que cela aurait bien été le cas”.
Trump a indiqué qu’il appellerait les dirigeants de l’OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres responsables pour les informer des discussions.
Avant de partir sans répondre aux questions des journalistes, Trump a lancé à Poutine : “On se reverra probablement très bientôt”.
Poutine a répliqué en anglais : “Next time in Moscow”.
Trump a répondu : “Oh, intéressant… Je vais prendre quelques critiques pour ça, mais je peux envisager que cela arrive”.
Le sommet avait commencé par un accueil remarquablement chaleureux réservé à Poutine, pourtant sous sanctions américaines et recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre en Ukraine.
Trump l’a salué sur le tarmac avec une poignée de main, des sourires et un tapis rouge, tandis que des avions militaires américains, dont un bombardier B-2, survolaient la zone.
Les deux dirigeants ont ensuite pris place ensemble dans la limousine présidentielle américaine, sans interprète — un geste inhabituel pour les chefs de deux puissances rivales.
La suite
Le porte-parole du Kremlin a déclaré, cité par l’agence Interfax samedi matin, que les discussions entre Poutine et Trump permettaient aux deux pays de continuer à chercher des voies de règlement.
“La conversation a été vraiment très positive, et les deux présidents l’ont souligné. C’est précisément ce type d’échange qui nous permet d’avancer ensemble avec confiance sur la voie de solutions possibles”, a affirmé Dmitri Peskov.
Pendant que les deux dirigeants parlaient, la guerre se poursuivait, la plupart des régions de l’est de l’Ukraine étant placées sous alerte aérienne. Les gouverneurs des régions russes de Rostov et de Briansk ont rapporté que certaines de leurs zones avaient été attaquées par des drones ukrainiens.
Zelensky a exclu toute cession formelle de territoire à Moscou et réclame également une garantie de sécurité soutenue par les États-Unis.
Il n’y a pas eu de réaction immédiate de Kiev au sommet. Mais l’opposant ukrainien Oleksiy Honcharenko a écrit sur Telegram : “Il semble que Poutine se soit acheté un peu plus de temps. Aucun cessez-le-feu ni désescalade n’ont été convenus”.
Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavský, a déclaré dans un communiqué qu’il saluait les efforts de Trump, mais doutait de l’intérêt réel de Poutine pour un accord.
“Si Poutine voulait sérieusement négocier la paix, il n’aurait pas attaqué l’Ukraine toute la journée aujourd’hui”, a-t-il souligné.
Moscou comme Kiev nient viser les civils dans cette guerre qui dure depuis plus de trois ans. Mais des milliers de civils, majoritairement ukrainiens, ont été tués, et le conflit a fait plus d’un million de morts ou de blessés des deux côtés.