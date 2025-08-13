Selon ces informations, des responsables sud-soudanais et israéliens auraient discuté de la création de camps financés par Israël pour accueillir temporairement ces déplacés.



L’Égypte, qui s’oppose fermement à tout transfert de Palestiniens hors de Gaza, aurait même mené un lobbying actif auprès de Juba pour bloquer ce projet.

Les organisations de défense des droits humains, les représentants palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent qu’il s’agirait en réalité d’une expulsion forcée, interdite par le droit international. Des acteurs de la société civile sud-soudanaise ont par ailleurs prévenu qu’un tel accueil pourrait générer des tensions locales.

Par ailleurs, plusieurs observateurs font remarquer que le Soudan du Sud, pays parmi les plus instables du monde, peine à se relever de la guerre civile qui a éclaté après son indépendance en 2011, ayant fait près de 400 000 morts et provoqué des famines.



Le pays est confronté à une dépendance massive à l’aide internationale et à un accord de paix fragile.

Juba affirme aujourd’hui qu’aucune discussion n’a été engagée avec Israël sur la réinstallation de Palestiniens et rejette toute intention de servir de “monnaie d’échange” diplomatique.