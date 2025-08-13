Dans un communiqué, le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a déclaré ce mercredi “réfuter fermement” ces affirmations qu’il qualifie de “sans fondement” et ne reflétant “ni la position ni la politique officielle” du pays. Il appelle les médias à “faire preuve de diligence” et à vérifier leurs informations auprès de sources officielles avant publication.
Ces précisions interviennent après que l’Associated Press a rapporté, citant six sources proches du dossier, qu’Israël menait des pourparlers avec Juba pour transférer des Palestiniens de Gaza vers le Soudan du Sud.
Ce projet s’inscrirait, selon ces sources, dans une stratégie plus large du gouvernement de Benjamin Netanyahu visant à favoriser une “migration volontaire” des habitants de Gaza vers des pays tiers, notamment africains, après 22 mois d’offensive israélienne génocidaire.
Selon ces informations, des responsables sud-soudanais et israéliens auraient discuté de la création de camps financés par Israël pour accueillir temporairement ces déplacés.
L’Égypte, qui s’oppose fermement à tout transfert de Palestiniens hors de Gaza, aurait même mené un lobbying actif auprès de Juba pour bloquer ce projet.
Les organisations de défense des droits humains, les représentants palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent qu’il s’agirait en réalité d’une expulsion forcée, interdite par le droit international. Des acteurs de la société civile sud-soudanaise ont par ailleurs prévenu qu’un tel accueil pourrait générer des tensions locales.
Par ailleurs, plusieurs observateurs font remarquer que le Soudan du Sud, pays parmi les plus instables du monde, peine à se relever de la guerre civile qui a éclaté après son indépendance en 2011, ayant fait près de 400 000 morts et provoqué des famines.
Le pays est confronté à une dépendance massive à l’aide internationale et à un accord de paix fragile.
Juba affirme aujourd’hui qu’aucune discussion n’a été engagée avec Israël sur la réinstallation de Palestiniens et rejette toute intention de servir de “monnaie d’échange” diplomatique.