Une manifestation de soutien à la Palestine a été marquée dimanche soir par un grave incident à Bruxelles. Vers 18h15, une personne a été poignardée dans le centre-ville, selon la police locale de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La victime, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son pronostic vital est engagé, a confirmé la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere. Un suspect a été interpellé, mais les circonstances exactes de l’agression restent encore floues.

Les pompiers de Bruxelles ont indiqué être intervenus rapidement, épaulés par une équipe du SMUR et une ambulance dépêchées sur place. Le périmètre a été sécurisé afin de permettre aux enquêteurs de recueillir les premiers éléments.

Les organisateurs dénoncent un acte extérieur à l’événement.

Une marche pourtant pacifique