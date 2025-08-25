POLITIQUE
2 min de lecture
Bruxelles: une personne poignardée lors d’une manifestation pro-palestinienne
Une enquête ouverte devra déterminer le mobile et le profil de l’assaillant.
Bruxelles: une personne poignardée lors d’une manifestation pro-palestinienne
Des manifestations pro-palestiniennes dans plusieurs pays de l'Europe / AP
25 août 2025

Une manifestation de soutien à la Palestine a été marquée dimanche soir par un grave incident à Bruxelles. Vers 18h15, une personne a été poignardée dans le centre-ville, selon la police locale de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

 La victime, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son pronostic vital est engagé, a confirmé la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere. Un suspect a été interpellé, mais les circonstances exactes de l’agression restent encore floues.

 Les pompiers de Bruxelles ont indiqué être intervenus rapidement, épaulés par une équipe du SMUR et une ambulance dépêchées sur place. Le périmètre a été sécurisé afin de permettre aux enquêteurs de recueillir les premiers éléments.

Les organisateurs dénoncent un acte extérieur à l’événement.

Une marche pourtant pacifique

Recommandé

Dans un communiqué publié dans la soirée, les organisateurs et organisatrices de la marche pacifique “pour la libération et pour le retour” ont affirmé qu’un “individu non identifié et extérieur à l’événement s’est infiltré dans la foule et a agressé des manifestants”.

Ils ajoutent qu’”au moins un blessé a été emmené à l’hôpital” et insistent sur le caractère pacifique de la manifestation, condamnant fermement une agression “qui n’a rien à voir avec l’événement en lui-même”. 

La manifestation avait rassemblé plusieurs centaines de personnes dans le centre de Bruxelles. Elle s’était terminée devant la Bourse, lieu où se tiennent quotidiennement depuis plusieurs mois des rassemblements pro-palestiniens. Jusqu’à cette agression, aucun incident notable n’avait été signalé.

L’enquête a été ouverte pour déterminer le mobile et le profil de l’assaillant.

En RelationTRT Global - Des centaines de milliers de personnes se rassemblent à travers le monde en soutien à Gaza
SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us