Une manifestation de soutien à la Palestine a été marquée dimanche soir par un grave incident à Bruxelles. Vers 18h15, une personne a été poignardée dans le centre-ville, selon la police locale de Bruxelles-Capitale/Ixelles.
La victime, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son pronostic vital est engagé, a confirmé la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere. Un suspect a été interpellé, mais les circonstances exactes de l’agression restent encore floues.
Les pompiers de Bruxelles ont indiqué être intervenus rapidement, épaulés par une équipe du SMUR et une ambulance dépêchées sur place. Le périmètre a été sécurisé afin de permettre aux enquêteurs de recueillir les premiers éléments.
Les organisateurs dénoncent un acte extérieur à l’événement.
Une marche pourtant pacifique
Dans un communiqué publié dans la soirée, les organisateurs et organisatrices de la marche pacifique “pour la libération et pour le retour” ont affirmé qu’un “individu non identifié et extérieur à l’événement s’est infiltré dans la foule et a agressé des manifestants”.
Ils ajoutent qu’”au moins un blessé a été emmené à l’hôpital” et insistent sur le caractère pacifique de la manifestation, condamnant fermement une agression “qui n’a rien à voir avec l’événement en lui-même”.
La manifestation avait rassemblé plusieurs centaines de personnes dans le centre de Bruxelles. Elle s’était terminée devant la Bourse, lieu où se tiennent quotidiennement depuis plusieurs mois des rassemblements pro-palestiniens. Jusqu’à cette agression, aucun incident notable n’avait été signalé.
L’enquête a été ouverte pour déterminer le mobile et le profil de l’assaillant.