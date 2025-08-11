Mohammed Al-Khalidi, reporter palestinien pour le média Sahat, a succombé lundi à ses blessures subies lors d'une frappe israélienne dans la nuit de dimanche à lundi, qui a tué cinq correspondants d'Al Jazeera à Gaza, portant le bilan des journalistes tués à 238, selon les autorités locales.

Selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, l'armée israélienne a pris pour cible une tente de journalistes près de l'hôpital Al-Shifa, dans l'ouest de la ville de Gaza, dimanche soir, tuant cinq journalistes, dont les correspondants d'Al Jazeera, Anas al-Sharif et Mohamed Qraiqea.



Le gouvernement de Gaza a dénoncé "l'assassinat systématique de journalistes palestiniens par Israël à Gaza" et a appelé les organisations de défense des droits humains et les médias internationaux à "condamner ces crimes systématiques contre les journalistes de Gaza".