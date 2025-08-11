MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Un autre journaliste meurt de ses blessures après une frappe israélienne sur Gaza
Mohammed Al-Khalidi est décédé des suites de blessures causées par une frappe israélienne qui a fait cinq morts.
Un autre journaliste meurt de ses blessures après une frappe israélienne sur Gaza
Un autre journaliste meurt de ses blessures après une frappe israélienne sur Gaza / Others
11 août 2025

Mohammed Al-Khalidi, reporter palestinien pour le média Sahat, a succombé lundi à ses blessures subies lors d'une frappe israélienne dans la nuit de dimanche à lundi, qui a tué cinq correspondants d'Al Jazeera à Gaza, portant le bilan des journalistes tués à 238, selon les autorités locales.

Selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, l'armée israélienne a pris pour cible une tente de journalistes près de l'hôpital Al-Shifa, dans l'ouest de la ville de Gaza, dimanche soir, tuant cinq journalistes, dont les correspondants d'Al Jazeera, Anas al-Sharif et Mohamed Qraiqea.

Le gouvernement de Gaza a dénoncé "l'assassinat systématique de journalistes palestiniens par Israël à Gaza" et a appelé les organisations de défense des droits humains et les médias internationaux à "condamner ces crimes systématiques contre les journalistes de Gaza".

Israël est de plus en plus critiqué pour sa guerre génocidaire contre Gaza, qui a déjà fait plus de 61 400 morts depuis octobre 2023.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
