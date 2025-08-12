La loi Duplomb est promulguée, il n’y aura donc pas de débat à l’Assemblée nationale comme le demandaient de nombreux députés après qu’une pétition a réuni plus de deux millions de signatures contre la loi.



Jeudi, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition la plus contestée, qui prévoyait la réintroduction d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes.

La loi telle qu’elle a été rédigée visait à calmer la colère des agriculteurs qui demandaient des simplifications et un soutien de l’Etat. Ils ont obtenu notamment la possibilité de construire des ouvrages de stockage d'eau et des démarches administratives simplifiées dans certains dossiers.

Une loi suffisante pour calmer les agriculteurs ?

La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), principal syndicat agricole qui promeut une agriculture industrielle, a dénoncé la censure des juges sur la réintroduction de l’acétamipride. Cet insecticide était interdit depuis 2018 mais est autorisé dans l’Union européenne. Le syndicat a tout de même reconnu que la loi, même tronquée, contient des éléments qu’il a sollicités. “Cette loi pose des bases essentielles et attendues sur des sujets clés tels que le stockage de l’eau, le développement des élevages, l’allègement administratif, un meilleur encadrement des contrôles”.