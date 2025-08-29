Dans une interview accordée à la chaîne turque TGRT Haber, Fidan a décrit la question palestinienne comme une “plaie ouverte” pour l’ensemble de la communauté internationale et a exhorté le monde à mettre fin à la famine provoquée par Israël à Gaza.

Soulignant que les États-Unis ont changé leur position sur les attaques israéliennes à Gaza, Fidan a relevé que Washington ne “défend plus ouvertement Tel-Aviv”.

En Relation TRT Global - La Turquie accuse Netanyahu "d’exploiter les événements douloureux de 1915" à des fins politiques

Dénonçant la brutalité d’Israël dans l’enclave palestinienne, il a estimé que le gouvernement Netanyahu se moquait de toute valeur humanitaire.