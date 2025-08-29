Dans une interview accordée à la chaîne turque TGRT Haber, Fidan a décrit la question palestinienne comme une “plaie ouverte” pour l’ensemble de la communauté internationale et a exhorté le monde à mettre fin à la famine provoquée par Israël à Gaza.
Soulignant que les États-Unis ont changé leur position sur les attaques israéliennes à Gaza, Fidan a relevé que Washington ne “défend plus ouvertement Tel-Aviv”.
Dénonçant la brutalité d’Israël dans l’enclave palestinienne, il a estimé que le gouvernement Netanyahu se moquait de toute valeur humanitaire.
Depuis octobre 2023, Israël a tué près de 63 000 Palestiniens à Gaza. Le génocide a ravagé l’enclave, désormais confrontée à la famine.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.
Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) concernant sa guerre génocidaire dans l’enclave.