Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a provoqué un véritable tollé après avoir scandé “À bas le voile!” lors d’un meeting organisé mercredi soir par le collectif “Agir ensemble” émanation d’Elnet, un lobby pro-israélien.

Une déclaration "qui menace les droits et la dignité des femmes musulmanes" estime le CCIE, soulignant que les propos incitant à la haine et à la discrimination de Bruno Retailleau, “À bas le voile”, ne peuvent rester sans réponse.

Après avoir salué les sénateurs ayant voté en faveur de l’interdiction du foulard dans les compétitions sportives, le locataire de Beauvau a à nouveau affirmé que “le voile n’a rien à faire dans les compétitions sportives” considérant que “le sport doit être un sanctuaire”.

“Le sport c’est cette grammaire universelle, où l’on peut communier quelles que soient les origines et quelles que soient les religions et les croyances, et donc vive le sport, et à bas le voile bien sûr!”, a-t-il lancé à la tribune de l’évènement auquel participait également l’ancien Premier Ministre Manuel Valls.

Très vite, les images de cette déclaration hostile ont été relayées sur les réseaux sociaux, et suscité indignation et colère.

“À bas le voile bien sûr scandé par un ministre de l’Intérieur. Voilà pourquoi il fallait censurer ce gouvernement. Les participants à cet odieux meeting hier se couvrent de déshonneur. La France ressort défigurée par ce niveau de haine. Tenez bon”, a notamment déclaré le député LFI (La France insoumise), David Guiraud dans une publication sur le réseau social X.

Le député LFI Antoine Léaument a, lui aussi, pointé du doigt les propos de Bruno Retailleau via les réseaux sociaux.

“Honte à lui. Honte à la foule qui l’applaudit”, a-t-il commenté.

De leur côté, des centaines d’internautes ont fustigé “l’islamophobie d’Etat”, une “amicale fasciste” ou encore “le franchissement d’une ligne rouge” de la part du ministre de l’Intérieur.

Ce nouveau dérapage intervient alors que le port du foulard par les sportives musulmanes se trouve au cœur d’une tempête politico-médiatique depuis plusieurs semaines.

Le CFCM (Conseil Français du Culte Musulman) a réagi mercredi en pointant du doigt une véritable campagne de haine.

“Cette campagne permanente, délétère et stigmatisante, alimente les tensions et fragilise la cohésion nationale” et “expose ces femmes à des formes croissantes d’insécurité, d’agressions verbales comme physiques, devenues une réalité quotidienne pour un nombre grandissant de citoyennes que la République se doit pourtant de protéger” écrivait l’instance musulmane.

Dénonçant les accusations formulées par plusieurs figures du gouvernement qui évoquent une volonté “de communautarisme ou d’entrisme”, le CFCM estimait que “ces femmes sont devenues, dans notre pays, une cible facile, érigée en bouc émissaire de nombreux maux de notre société”.