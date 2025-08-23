Un système de défense turc, le drone-cible à grande vitesse Simsek, a été testé avec succès, a annoncé un haut responsable de la défense.
Grâce à son système de décollage assisté par fusée (RATO), Simsek a décollé du sol pour la première fois et a acquis la capacité d’être utilisé comme avion-cible et pour des missions kamikazes, a déclaré Haluk Gorgun, directeur du Secrétariat des industries de défense de la Turquie, sur la plateforme sociale turque NSosyal.
“Notre industrie de défense vient d’ajouter une capacité critique supplémentaire à son arsenal”, a-t-il écrit.
Il a expliqué que cette nouvelle avancée démontre concrètement le développement des technologies entièrement avec des moyens nationaux, renforçant la flexibilité opérationnelle de la Turquie et accroissant son pouvoir dissuasif.
“Nous poursuivons notre engagement à produire des solutions innovantes pour les besoins de défense futurs”, a-t-il expliqué, remerciant également Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), concepteur du Simsek.