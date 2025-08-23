Un système de défense turc, le drone-cible à grande vitesse Simsek, a été testé avec succès, a annoncé un haut responsable de la défense.

Grâce à son système de décollage assisté par fusée (RATO), Simsek a décollé du sol pour la première fois et a acquis la capacité d’être utilisé comme avion-cible et pour des missions kamikazes, a déclaré Haluk Gorgun, directeur du Secrétariat des industries de défense de la Turquie, sur la plateforme sociale turque NSosyal.

“Notre industrie de défense vient d’ajouter une capacité critique supplémentaire à son arsenal”, a-t-il écrit.