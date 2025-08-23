TURQUIE
1 min de lecture
La Turquie teste avec succès Simsek, un drone-cible à grande vitesse
Le système aérien développé par Turkish Aerospace Industries peut désormais être utilisé à la fois comme avion-cible et pour des missions kamikazes, a déclaré un haut responsable de la défense.
La Turquie teste avec succès Simsek, un drone-cible à grande vitesse
Un système de défense turc, le drone-cible à grande vitesse Simsek, a été testé avec succès. / Other
23 août 2025

Un système de défense turc, le drone-cible à grande vitesse Simsek, a été testé avec succès, a annoncé un haut responsable de la défense.

Grâce à son système de décollage assisté par fusée (RATO), Simsek a décollé du sol pour la première fois et a acquis la capacité d’être utilisé comme avion-cible et pour des missions kamikazes, a déclaré Haluk Gorgun, directeur du Secrétariat des industries de défense de la Turquie, sur la plateforme sociale turque NSosyal.

“Notre industrie de défense vient d’ajouter une capacité critique supplémentaire à son arsenal”, a-t-il écrit. 

Recommandé

Il a expliqué que cette nouvelle avancée démontre concrètement le développement des technologies entièrement avec des moyens nationaux, renforçant la flexibilité opérationnelle de la Turquie et accroissant son pouvoir dissuasif.

“Nous poursuivons notre engagement à produire des solutions innovantes pour les besoins de défense futurs”, a-t-il expliqué, remerciant également Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), concepteur du Simsek.

En RelationTRT Global - Le chasseur UAV turc Kizilelma réussit un test de manœuvre
SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us