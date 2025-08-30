L'armée israélienne a déclaré "zone de combat dangereuse" la ville de Gaza, en préparation d'une offensive d'envergure voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Les forces israéliennes ont poursuivi leurs bombardements à travers Gaza qui est assiégée et dévastée par près de 23 mois de guerre, faisant 55 morts selon la Défense civile locale.

A Gaza-ville déclarée désormais "zone de combat dangereuse", l'armée a indiqué que la "pause tactique locale" annoncée fin juillet pour permettre le passage d'aide humanitaire ne s'y appliquait plus.

Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire. Des camions et des voitures surchargés de matelas, de chaises et d’effets personnels ont quitté Gaza-ville.

Ces trois dernières semaines, Israël a intensifié ses bombardements aériens sur Gaza et multiplié ses offensives en périphérie de cette ville, la plus grande du territoire frappé par la famine selon l'ONU.