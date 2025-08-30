MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat", l’ONU avertit contre un “désastre total”
Alors que l’armée israélienne a décrété Gaza-Ville “zone de combat”, l’UNRWA avertit qu’un déplacement forcé d’un million de Palestiniens constituerait un “désastre total”, au moment où le nombre de Palestiniens tués dans l’enclave dépasse les 63 000
L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat", l’ONU avertit contre un “désastre total”
"Si l'opération militaire se déroule au milieu de la population (...) ce sera un désastre total" a déclaré l'UNRWA. / AA
30 août 2025

L'armée israélienne a déclaré "zone de combat dangereuse" la ville de Gaza, en préparation d'une offensive d'envergure voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Les forces israéliennes ont poursuivi leurs bombardements à travers Gaza qui est assiégée et dévastée par près de 23 mois de guerre, faisant 55 morts selon la Défense civile locale.

A Gaza-ville déclarée désormais "zone de combat dangereuse", l'armée a indiqué que la "pause tactique locale" annoncée fin juillet pour permettre le passage d'aide humanitaire ne s'y appliquait plus. 

En RelationTRT Global - Plusieurs ministres européens condamnent la nouvelle offensive d’Israël à Gaza

Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire. Des camions et des voitures surchargés de matelas, de chaises et d’effets personnels ont quitté Gaza-ville.

Ces trois dernières semaines, Israël a intensifié ses bombardements aériens sur Gaza et multiplié ses offensives en périphérie de cette ville, la plus grande du territoire frappé par la famine selon l'ONU.

Recommandé

"Nulle part où aller"

"Près d'un million de personnes vivant dans le gouvernorat de Gaza, n'ont pratiquement nulle part où aller, ni même les moyens de se déplacer", a déclaré Philippe Lazzarini, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). "Si l'opération militaire se déroule au milieu de la population (...) ce sera un désastre total".

Malgré des pressions croissantes, tant à l'international qu'en Israël, pour mettre fin à la guerre israélienne, le gouvernement de Netanyahu a affirmé vouloir la poursuivre.

"Nous prendrons soin des prisonniers (otages, NDLR) du mieux que nous pourrons, et ils seront avec nos combattants dans les zones de combats, soumis aux mêmes risques et aux mêmes conditions de subsistance", a averti un communiqué attribué à Abou Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas.

L'offensive meurtrière d’Israël à Gaza a tué au moins 63.025 Palestiniens, selon les chiffres du ministère de la Santé de l’enclave assiégée, jugés fiables par l'ONU.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us